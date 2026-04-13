大阪名物ミックスジュース×日本茶ー 大阪・堀江の老舗茶舗「堀江辻重庵」発、抹茶＆焙じ茶の新感覚ドリンク新発売
堀江辻重庵のミックスジュース
株式会社山城物産（本社：大阪市）は、大阪・堀江で古くから親しまれてきたお茶屋「堀江辻重庵（現：宇治和束園※）」監修のもと、日本茶の魅力を気軽に楽しめる新商品「堀江辻重庵のミックスジュース（抹茶／焙じ茶）」を発売いたします。
※2025年に「辻重庵」より屋号変更
本商品は、大阪名物として知られるミックスジュースをイメージしたドリンクに、日本茶のエッセンスを融合させた、どこか懐かしくも新しい味わいが特長です。バナナやフルーツのやさしい甘さに、熟練の茶師が厳選した抹茶、または老舗茶師が選び抜いた焙じ茶をブレンド。和と洋が調和した、これまでにない一杯に仕上げました。
抹茶とほうじ茶をブレンド
抹茶味は、まろやかなコクの中に広がる豊かな香りとほのかな渋みが特徴で、上品で奥行きのある味わい。一方、焙じ茶味は、ふわりと立ちのぼる香ばしさとすっきりとした後味で、どなたにも飲みやすい仕上がりとなっています。
ミルクで溶かす粉末タイプ
大阪・堀江の文化と、日本茶の新たな可能性を掛け合わせた本商品は、日常のひとときにささやかな特別感をお届けします。ご家庭用はもちろん、ギフトや手土産としてもおすすめです。
優しい甘味とお茶の香り
今後も当社は、日本茶の魅力を多様な形で発信し、新たな価値創造に取り組んでまいります。
【商品概要】
商品名：堀江辻重庵のミックスジュース（抹茶味／焙じ茶味）
名称：粉末清涼飲料
発売日：2026年4月13日
販売場所：自社ECサイト、各種オンラインモール 他
内容量：50ｇ（約１０杯分）
価格：864円（税込）
【会社概要】
会社名：株式会社山城物産
所在地：大阪府大阪市西区南堀江4-24-6
事業内容：日本茶の製造・販売、食品の企画・販売
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社山城物産
担当：西
TEL：06-6531-1818
Email：nishi@ocha-yamashiro.com