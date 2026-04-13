大阪名物ミックスジュース×日本茶ー　大阪・堀江の老舗茶舗「堀江辻重庵」発、抹茶＆焙じ茶の新感覚ドリンク新発売

株式会社山城物産堀江辻重庵のミックスジュース

株式会社山城物産（本社：大阪市）は、大阪・堀江で古くから親しまれてきたお茶屋「堀江辻重庵（現：宇治和束園※）」監修のもと、日本茶の魅力を気軽に楽しめる新商品「堀江辻重庵のミックスジュース（抹茶／焙じ茶）」を発売いたします。

※2025年に「辻重庵」より屋号変更

本商品は、大阪名物として知られるミックスジュースをイメージしたドリンクに、日本茶のエッセンスを融合させた、どこか懐かしくも新しい味わいが特長です。バナナやフルーツのやさしい甘さに、熟練の茶師が厳選した抹茶、または老舗茶師が選び抜いた焙じ茶をブレンド。和と洋が調和した、これまでにない一杯に仕上げました。

抹茶とほうじ茶をブレンド

抹茶味は、まろやかなコクの中に広がる豊かな香りとほのかな渋みが特徴で、上品で奥行きのある味わい。一方、焙じ茶味は、ふわりと立ちのぼる香ばしさとすっきりとした後味で、どなたにも飲みやすい仕上がりとなっています。

ミルクで溶かす粉末タイプ

大阪・堀江の文化と、日本茶の新たな可能性を掛け合わせた本商品は、日常のひとときにささやかな特別感をお届けします。ご家庭用はもちろん、ギフトや手土産としてもおすすめです。

優しい甘味とお茶の香り

今後も当社は、日本茶の魅力を多様な形で発信し、新たな価値創造に取り組んでまいります。

【商品概要】

商品名：堀江辻重庵のミックスジュース（抹茶味／焙じ茶味）

名称：粉末清涼飲料

発売日：2026年4月13日

販売場所：自社ECサイト、各種オンラインモール 他

内容量：50ｇ（約１０杯分）

価格：864円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社山城物産

所在地：大阪府大阪市西区南堀江4-24-6

事業内容：日本茶の製造・販売、食品の企画・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社山城物産

担当：西

TEL：06-6531-1818

Email：nishi@ocha-yamashiro.com