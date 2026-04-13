「ガッツ100％テレビ」4月19日（日）公開収録！（一般観覧無料）パンサー尾形さんが地元仙台のBOOTVERSEベガロポリス店に凱旋！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が今年3月にオープンした“まるごとパーティースポーツ”「BOOTVERSE（ブートバース）仙台ベガロポリス店」では、この度の東北初出店を記念して、2026年4月19日（日）に吉本興業所属で地元仙台出身のパンサー 尾形さんが出演する人気バラエティ番組「ガッツ100％テレビ～笑いと愛が企業を救う～」の公開収録を行います。

当日は、MCの中山功太さん、パンサー 尾形さん、コロコロチキチキペッパーズ ナダルさん、ラグビー芸人のしんやさんが、朝10時30分頃より、店内アトラクションを思いっきり楽しむ数々の企画に挑戦するほか、終了後はお客様参加のイベントも実施予定です。是非、お誘いあわせの上、ご参加ください。

※当日はアトラクションの一部がお遊びいただけない時間帯があり、通常と異なるプランでのご案内となります。

※出演者様の写真撮影は禁止とさせていただきます。予めご了承ください。

※当日、店内撮影場所付近は、スタッフにより誘導させていただくほか、ご来店多数の場合は、安全上の理由で入場制限等をさせていただく場合がございます。

■ 東北初出店記念！パンサー尾形さんが地元仙台のBOOTVERSEに凱旋！

2026年3月にオープンした「BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店」は、誰でも楽しめる16種類のパーティースポーツが楽しめるスポーツエンタメ施設です。全国で3店舗目、東北初出店のオープン間もない店舗ですが、お近くにお住まいのファミリーや学生グループなど、多くのお客様にご来店いただいております。

今回、東北初出店を記念して、地元仙台育英高校出身の人気芸人パンサーの尾形さんをはじめ、コロコロチキチキペッパーズ ナダルさん、しんやさん、中山功太さんがYouTube番組「ガッツ100%テレビ」公開収録として来店されます。スポーツをテーマにリアルとデジタルが融合したアトラクションで体を張った様々な企画に挑戦し、“まるごとパーティースポーツ”の楽しさを体験していただくほか、終了後には、ご来場のファンの皆様向けイベントを予定しております。

■ 開催概要

「ガッツ100％テレビ～笑いと愛が企業を救う～」公開収録 in BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店

開催日時：2026年4月19日（日）10時30分頃～12時30分頃

★終了後（12時30分頃）、30分間のファン向けイベント（抽選参加型）を予定

出演：MC 中山功太、尾形貴弘（パンサー）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、しんや

会場：BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店（宮城県仙台市太白区西多賀5丁目24-1 ベガロポリス仙台南 2F）

URL：https://www.taito.co.jp/bootverse/sendai

※当日はスタッフの指示に従ってご観覧ください。

※出演者様の写真撮影は禁止とさせていただきます。予めご了承ください。

【番組概要】ガッツ100％テレビ～笑いと愛が企業を救う～

よしもと芸人がガッツで全国の企業を盛り上げる！

吉本興業に所属する約6000名の芸人のなかで、今最もガッツがあるメンバーが、全国の企業を盛り上げる為に、企業の商品やサービスを全力で、“ガッツ100%”で、“熱く“、”面白く“紹介していく、新しい形式の企業バラエティ番組です。

〇視聴方法

・ガッツ100%テレビ【公式】YouTube：https://youtube.com/@guts100tv?si=cFx1JA442k4alsmR

【関連URL】

・BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店公式HP：https://www.taito.co.jp/bootverse/sendai

・BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店公式X：https://www.taito.co.jp/ts-fuchu

【商標】

※「TAITO」、「TAITO」ロゴおよび「BOOTVERSE」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。