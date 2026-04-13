【ロイズ】直営店限定！バラをモチーフにしたスイーツを4月15日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、バラをモチーフにした「ロイズスイーツガーデン」の商品を北海道内のロイズ直営店10店舗限定で2026年4月15日より数量限定で販売開始いたします。

色とりどりの花々や色濃く輝きを増す木々のグリーン。北海道にも春が芽吹き始めるこの季節に、バラをモチーフにしたチョコレートや焼き菓子が今年も登場しました。甘いスイーツの花々を、どうぞお楽しみください。

※ロイズ通信販売では取扱いがございません。

ロイズローズチョコレート【数量限定】【直営店限定】

かわいらしいバラの形の3種のチョコレート

バラの花がモチーフの、フルーティな酸味が特長のカカオを使った個性豊かな3種類のチョコレート。[クリーミーミルク]、[ミルク]、[スイート]を8枚ずつセットにしました。

商品名：ロイズローズチョコレート

内容量：3種/計24枚

価 格：税込1,350円（本体価格1,250円）

※バラの味や香りは含まれていません。

ロイズアールショコラ[ローズ]【数量限定】【直営店限定】

ひと口ショコラの中に広がる、ローズの香り

バラをかたどったひと口ショコラに、やさしいバラの香りが広がるクリームを閉じ込めました。ベリーの甘酸っぱさを感じる[ローズ＆ベリー]と、ピスタチオの香ばしさが広がる[ローズ＆ピスタチオ]の2種セットです。



商品名：ロイズアールショコラ[ローズ]

内容量：2種/計10個

価 格：税込864円 (本体価格800円)

ローズフィナンシェ【数量限定】【直営店限定】

バラとラズベリーのリッチなフィナンシェ

焦がしバターとはちみつのコクが生きた生地に、バラの香りとラズベリーの風味をプラスし、美しいバラの形に焼き上げたフィナンシェです。



商品名：ローズフィナンシェ

内容量：4個

価 格：税込1,134円（本体価格1,050円）

■ロイズ直営店

上記商品は、2026年4月15日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

※通信販売では取り扱いがございません。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店・あいの里公園店(4月15日は臨時休業)・屯田公園店 ・

西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。

ロイズ ローズガーデン【入園無料】

「ロイズスイーツガーデン」の商品が誕生するきっかけとなった、ロイズのローズガーデン。例年5月上旬頃～10月下旬頃までの期間限定で一般公開もしています。6月中旬から7月上旬頃に見頃を迎えますので、多品種のバラやさまざまな花々が咲くガーデンへ、ぜひお越しください。

ロイズ ローズガーデンあいの里【ロイズ本社敷地内】

住所：北海道札幌市北区あいの里4条9丁目1-1

ロイズ ローズガーデンロイズタウン工場【ロイズタウン工場敷地内】

住所：北海道石狩郡当別町ロイズタウン1-1

（JRロイズタウン駅から徒歩約7分、無料シャトルバス有り）

ロイズ ローズガーデン上江別【ロイズ上江別店敷地内】

住所：北海道江別市上江別437-15

※開園期間は予告なく変更になる場合がございます。

［ロイズ ローズガーデン イメージムービー］

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rVLQNn1TetE ]

※音声が出ますので、視聴環境にご配慮ください。※ムービーはロイズ公式HPのCMギャラリーからもご覧いただけます。 CMギャラリーURL：https://www.royce.com/brand/contents/cmgallery/

ロイズ直営店で使える！便利でお得な「ロイズポイントカードアプリ」

北海道内にあるロイズ直営店で使える「ロイズポイントカードアプリ」の会員を募集中です。

直営店でのお買い物が対象のポイント付与や、アプリ会員限定のクーポン・新商品やおすすめ商品の情報を配信しています。便利でお得なアプリで、直営店でのお買い物をお楽しみください。

※すでにポイントカードをお持ちの方は、ポイントをアプリに引き継いでご利用いただけます。

※ロイズ通信販売、一部取り扱い店ではご利用いただけません。

▼ダウンロードはこちらから

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

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