株式会社NeXT

株式会社NeXT（本社：東京都新宿区、代表取締役：乗田宏幸、以下「NeXT」）は、ライバー事務所向けにイベントの企画・制作サービスの提供を開始しましたのでお知らせします。

これまでNeXTは配信プラットフォーム向けにオーディション型イベントの企画・運営支援を行ってきました。

本サービスではこの知見とネットワークを活かし、ライバー事務所に対してもイベントの企画案の提案、コラボレーション先への交渉、広告の撮影・制作までをワンストップサービスとして提供いたします。

提供の背景

ライブ配信市場の拡大に伴いライバー事務所の数は年々増加しています。しかし、多くの事務所はライバーのマネジメントが主業務であり、イベントの企画や企業タイアップの推進、広告クリエイティブの制作といった領域については、社内にノウハウやリソースを持たないケースが少なくありません。

イベントを実施したくても企画の立案や交渉先の開拓が進まない、ブランドタイアップイベントを行うにしても撮影や制作を外注先ごとに個別に手配しなければならないといった課題が生じています。

NeXTは創業以来、配信プラットフォーム向けのオーディション型イベントの企画・運営を主軸に事業を展開し、IPコラボレーションや企業タイアップ案件の実行において実績を積み重ねてまいりました。このノウハウとネットワークをライバー事務所にも提供することで、事務所がコア業務であるライバーのマネジメントに集中しながら、収益機会を拡大できる環境を整えます。

これまでの実績についてはこちらをご覧ください：https://corp-nextgroup.com/works

サービスの概要

●イベントの企画・制作

オーディション型イベントの企画案を作成し、設計から進行管理、実施までをトータルでサポートします。

NeXTが蓄積してきたプラットフォームごとの運営ノウハウを活かし、

事務所の規模や所属ライバーの特性に合わせた最適なイベント設計を行います。

●コラボ先・タイアップ先への交渉

IPホルダーや企業ブランドとのコラボレーション案件について、候補先の選定から交渉、契約条件の調整までを代行いたします。

NeXTがネットワークを持つIP・ブランドとの企業タイアップの実現を支援します。

●広告制作

タイアップ案件やプロモーションに必要な広告クリエイティブの撮影・制作を一括で対応いたします。バナー、動画、SNS投稿素材など、媒体に合わせた各種クリエイティブを企画段階から制作・納品まで社内で完結させることで、スピーディーかつ一貫性のあるアウトプットを実現します。

●広告の買付

OOH等の選定・買付を代行いたします。

媒体の掲載価格のまま、仲介手数料なしでご購入いただけます。

●ランウェイイベント等のキャスティング

ファッションショーやランウェイイベント等へライバーのキャスティングを行います。配信活動にとどまらないリアルイベントへの出演機会を創出し、ライバーの活動領域の拡大と事務所のブランド価値向上を支援します。

【株式会社NeXTについて】

ブランドとのコラボ企画、オフラインのイベント運営、グッズ制作、音楽系の企画など、さまざまなプロジェクトを企画、制作しています。

また、OOH、屋外広告などの媒体選定やクリエイティブ制作にも対応し、企画から実施まで一貫したサポート体制を整えています。

【本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について】

株式会社NeXTコーポレートサイト

https://corp-nextgroup.com/

お問い合わせフォーム

https://corp-nextgroup.com/contact

株式会社NeXT 広報担当

Email：info@corp-nextgroup.com

会社名：株式会社NeXT

本社：〒163-1327 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー

代表者：代表取締役 乗田 宏幸