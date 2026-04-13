「ゴジラ」 の表皮、それはまるで 「チョコフレーク」！？「ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン」 を2026年4月27日（月）からスタート

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン」を4月27日(月)から実施します。

ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン

1968年に発売した「チョコフレーク」は、コーンフレークのザクザクした食感とチョコレートのおいしさでご愛顧いただいている、弊社を代表するロングセラーブランドです。

「ゴジラ」は、1954年に映画第一作が公開されて以来、その圧倒的な存在感で、日本のみならず世界中で絶大な人気を誇る怪獣王です。今回、「チョコフレーク」の“ゴツゴツ”とした質感が「ゴジラ」の表皮に似ていることから、「チョコフレーク」と「ゴジラ」による初のコラボレーション企画「ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン」を実施します。

対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選で、「チョコフレーク色ゴジラフィギュア」を5名に、「チョコフレーク色ゴジラ表皮カードケース」を100名にプレゼントします。さらに、抽選に外れた方の中から100名に“Wチャンス賞”として「チョコフレーク」4種の詰め合わせセットが当たります。

また、「ゴジラ」をデザインした特別パッケージの「チョコフレーク ミルク」「チョコフレーク ミルク たっぷりパック」「クリスプチョコ」を期間限定で発売します。

“強きゴツゴツ”の「ゴジラ」と“甘きゴツゴツ”の「チョコフレーク」のコラボを楽しめる今だけのチャンスに、奮ってご応募ください。

■キャンペーン詳細

キャンペーンタイトル

「ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン」

キャンペーン方式

クローズドキャンペーン

対象商品ならびに獲得ポイント

1個につき1ポイント

「チョコフレーク ミルク」「チョコフレーク サクサクラッシュ 塩ミルク」

「クリスプチョコ」「クリスプチョコ ザクザククランチ」

1個につき2ポイント

「チョコフレーク ミルク たっぷりパック」

「チョコフレーク サクサクラッシュ 塩ミルク たっぷりパック」

※パッケージにキャンペーン告知がない商品でもご応募いただけます。

賞品ならびに当選者数

【チョコフレゴジラフィギュア賞】(25ポイントで応募)

「チョコフレーク色ゴジラフィギュア」5名

チョコフレーク色ゴジラフィギュア

サイズ：(約) 高さ33cm

材 質：ポリ塩化ビニル

※本品は「東宝30cmシリーズ ゴジラ (2023)」の特別カラーバージョンです。

【チョコフレゴジラカードケース賞】(2ポイントで応募)

「チョコフレーク色ゴジラ表皮カードケース」100名

チョコフレーク色ゴジラ表皮カードケース

サイズ：(約) 縦70mm×横100mm

材 質：硬質プラスチック

※本品は「ゴジラ (2023) 表皮カードケース」の特別カラーバージョンです。

※画像は全てイメージです

【Wチャンス賞】

「チョコフレークセット」100名

※「チョコフレゴジラフィギュア賞」「チョコフレゴジラカードケース賞」の抽選に外れた方が対象です。

※商品はお選びいただけません。

応募期間

2026年4月27日(月) 0:00 ～ 8月3日(月) 23:59

レシートの対象期間

2026年4月13日(月) ～ 7月31日(金)

応募方法

キャンペーン特設サイトの応募ページにアクセスし、必要事項を入力の上、キャンペーン期間中に対象商品をお買い上げいただいたレシートまたは領収書の写真をアップロードしてください。

※何回でもご応募いただけますが、当選は1人1回とさせていただきます。

※複数のレシート、領収書を合算して応募することも可能です。

※対象期間中のレシート、領収書のみ有効です。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となります。

※オンラインストアやネットスーパーなどを利用して領収書が発行されない場合は、納品書の写真もしくは購入完了画面のスクリーンショットをアップロードしてください。

※レシート、領収書は、購入日、商品名、購入個数、販売店名がはっきり読み取れるように撮影してください。画像が不明瞭で判別できない場合は無効となります。

※同一のレシート、領収書で重複応募された場合、応募はすべて無効となります。

※クレジットカードを利用された場合は、カード情報が記載されている部分を折り返すか塗りつぶして、見えない状態にした上で撮影してください。

実施地区

全国

応募資格

賞品発送の都合により、日本国内在住の方に限らせていただきます。

当選発表

厳正な抽選の上、当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品の発送は、2026年8月中旬から下旬を予定しています。ただし、やむを得ない事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーン特設サイト

[URL] https://nissincisco-chocoflagodzilla26.com

問い合わせ先

「ゴジラ対チョコフレーク ゴツゴツの大決闘キャンペーン」事務局

【TEL】0120-887-117

【メール】info@nissincisco-chocoflagodzilla26.com

【受付期間】2026年4月27日(月) ～ 8月31日(月)

【受付時間】10:00 ～ 17:00 [土、日、祝日、8月10日(月) ～ 8月16日(日)を除く]

個人情報について

取得した個人情報は、同時期に実施されている同一商品を対象とした他キャンペーンとの重複当選の有無を確認するため、賞品送付および賞品送付に必要な諸連絡、ならびにお問い合わせへの回答のために利用させていただくほか、弊社の商品開発、サービス向上の目的で個人を特定しない統計的情報の形でのみ利用させていただきます。

■キャンペーン特別パッケージ

「ゴジラ」が登場する特別パッケージ (各3種類) の「チョコフレーク ミルク」「チョコフレーク ミルク たっぷりパック」「クリスプチョコ」を期間限定で発売します。

■「ゴジラ」について

ゴジラ

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そして、山崎(やまざき) 貴(たかし)監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が2026年11月3日(火・祝)“ゴジラの日”に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。