多様な世代が「一緒に取り組む」参加型イベントを開催します！ ■「ゆめ・まちアクション号」のヘッドマーク募集 ■5月31日（日）開催「ゆめ・まちアクション隊～列車の洗車機の壁を飾ろう！～」

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪急阪神ホールディングスでは、阪急阪神沿線を中心とする私たち一人ひとりが関わる地域において、「未来にわたり住みたいまち」を実現することを目指し、「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」を進めています。新たなラッピング列車である「ゆめ・まちアクション号」の運行を4月18日から開始することを発表しておりますが、同列車のヘッドマーク募集と、平井車庫に設置している列車の洗車機の側面壁を彩るアートワークショップの開催をお知らせします。

「ゆめ・まちアクション号」のヘッドマーク募集は、『未来にわたり住みたいまちにつながるアクション』をテーマとして実施するものです。ヘッドマークデザインを描くことで「未来にわたり住みたいまち」を考えるきっかけとしていただくことを目的としています。応募期間は5月1日（金）～7月10日（金）で、応募いただいた作品の中から最大8点を10～12月頃の3か月間「ゆめ・まちアクション号」に掲出して運行します。

洗車機壁画アートワークショップ「ゆめ・まちアクション隊～列車の洗車機の壁を飾ろう！～」は、『未来にわたり住みたいまち～まちの色、ゆめの花～』をテーマとして参加者一人ひとりが自分自身を「花」に例えて好きな色や形の花を描くイベントです。多世代で力を合わせて横約5メートル×縦約4メートルの大きな作品をつくり上げることで、多様な価値が重なりあう「未来にわたり住みたいまち」の風景を表現します。完成した作品は、後日、平井車庫敷地内にある列車専用洗車機の側壁面に掲出します。この作品は、宝塚本線（雲雀丘花屋敷駅～山本駅間）を走行する列車からご覧いただけます。

今回のイベントの開催により、多様な世代の方々が「未来にわたり住みたいまち」について「一緒に取り組む」きっかけづくりになればと考えています。

イベントの概要については次のとおりです。

「ゆめ・まちアクション号」のヘッドマーク募集について

1．募集内容

「未来にわたり住みたいまちにつながるアクション」をテーマとしたヘッドマーク募集

2．応募方法

以下の「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」公式ホームページからテンプレートをダウンロードして、手書きまたはデータにより制作してください。制作した作品は、データ投稿フォームにてご提出いただけます。

詳しくは、公式ホームページをご覧ください。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/news/detail/001158.html

3．応募期間

2026年5月1日（金）～7月10日（金）

※郵送でのご応募は受け付けておりません。

4．審査

ご応募いただいた作品の中からテーマに添った優秀な作品を最大8点選定します。選ばれた作品は、「ゆめ・まちアクション号」4編成に、1編成あたり2点掲出します。選ばれた作品のデザインを制作された方には、8月下旬までにメールにてお知らせいたします。

5．ヘッドマークの掲出（予定）

（1）運行区間

＜阪急電車＞神戸線・宝塚線・京都線および相互直通区間

＜阪神電車＞阪神本線・阪神なんば線および相互直通区間

（2）掲出期間

2026年10月～12月頃（予定）

※掲出期間や内容は予告なく変更となる場合があります。

6．主催者など

主催：阪急阪神ホールディングス株式会社

共催：阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社

企画監修：

一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク

SDGsの達成のために、NGO・NPO、企業など約130団体が参加し、政策提言のほか、SDGsの普及啓発や情報発信、さまざまな団体との連携の強化を行っているネットワーク団体です。共同代表理事の三輪敦子氏は、日本政府のSDGs推進本部のSDGs推進円卓会議に市民社会からの有識者委員として参加しています。

「ゆめ・まちアクション隊～列車の洗車機の壁を塗ろう！～」について

1．実施日時：2026年5月31日（日）10：00～15：00

2．会場：阪急電鉄 平井車庫 高架下スペース（宝塚市平井7丁目1番1号）

3．内容：

絵の具と筆を使って、参加者一人ひとりが好きな色や形の花をパネルに描きます。

完成したパネルは、後日平井車庫内にある列車専用洗車機の側壁面に掲出します。

4．募集人数：

中学生以上（大人を含む）20名、小学生10名

※小学生の方は保護者のご同伴が必要です。

※応募多数の場合は抽選になります。

以下の「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の公式ホームページからご応募ください。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/news/detail/001150.html

5．参加費：無料

6．申込期間：

2026年4月13日（月）～5月6日（水・振替休日）

※当選された方には、5月15日（金）までにメールにてお知らせいたします。

7．主催者など

主催：阪急阪神ホールディングス株式会社

共催：阪急電鉄株式会社

ワークショップデザイン：

日本文教出版株式会社 Art for Co-Creationプロジェクト

※（Art for Co-Creation「多様性を共創の源泉に」 図工・美術の教科書会社である日本文教出版が、アートを取り入れたワークショップを通して、チームや個人の多様な価値観の「違い」を「共創の種」へと変えていくプロジェクトです。）

8．お客様からのお問い合わせ先

阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト事務局

（阪急阪神ホールディングス株式会社 人事総務室 総務部 社会貢献担当）

【TEL】06-6373-5086

（9：00～12：00、13：00～17：00 ※土・日曜・祝日休）

〈ご参考〉2026年3月30日（月）リリース

『SDGsに向けた活動を、「知る」から「一緒に取り組む」へ

～新たなラッピング列車「ゆめ・まちアクション号」を4月18日（土）にお披露目～

～当日は多様な世代が参加するイベント「ゆめ・まちアクション隊」を開催～』

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/9ce7c979c28db353d7592eb5ebd25f447e6194e3.pdf

阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/0347c7889c1c0d50fee717f8b8eec5dacecf6549.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1