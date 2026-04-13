AI技術を活用！「ファンタ」史上最高のおいしさへ！「ファンタ グレープ」「ファンタ オレンジ」4月13日（月）リニューアル発売

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、フルーツフレーバー炭酸カテゴリー「ファンタ」ブランドより、リニューアルした「ファンタ グレープ」「ファンタ オレンジ」を、2026年4月13日（月）より全国で発売します。ザ コカ・コーラ カンパニーの開発手法であるAI技術が日本のコカ・コーラ社製品で初めて導入され、これまで以上にフルーティーな味わいで、思わず気分が弾むような爽快な味わいへとリニューアルしました。さらに、新しくなった「ファンタ」のおいしさと楽しさを体感できるデジタルキャンペーンや「ファンタ学園」シリーズの新CMも同日より一斉スタートし、「ファンタ」のワクワクする世界観をお届けします。

今回のリニューアルでは、グローバルの開発手法であるAI技術を日本の製品開発に初めて導入。膨大な味覚データや日本人が「おいしい！」と感じる消費者評価データをAIで分析し、その示唆から改良を重ねることで、今までのファンタとは異なる、新たなおいしさを目指しました。

さらに、2フレーバーのリニューアルにあわせて、友達と楽しみながら参加できるゲーミフィケーション要素を取り入れたデジタルキャンペーンを4月13日（月）よりスタート。TikTok、X、Coke ONを中心に、「ファンタ」のはじけるおいしさとワクワクするブランド体験を発信していきます。

人気の新CM「ファンタ学園」シリーズの最新作、「3年L組 バブル先生」篇も同日より放映開始。新学期の学校生活を舞台に、友達と過ごす楽しい時間を盛り上げる「ファンタ」の魅力を描きます。

AI技術でリニューアル！新「ファンタ」のおいしさ！

今回のリニューアルでは、AIによる味覚プロファイリングを活用し、日本人の嗜好に合った理想的な味わいを探索。その結果をもとに開発者が改良を重ね、爽快なおいしさはそのままに、「ファンタ」ならではのフルーティーな味わいをさらに改良しました。「ファンタ グレープ」は明るく気分が上がるブドウ風味に。複数のブドウフレーバーを組み合わせ、華やかで奥行きのある味わいを目指しました。また、「ファンタ オレンジ」はポップで爽やかなオレンジ風味を強化。すっきりとした飲みやすさはそのまま、最後まで楽しめる味わいに仕上げています。ティーンから支持される味わいを追求し、友達と過ごす楽しい時間にぴったりな「ファンタらしい味わい」を実現しています。

3つのゲームで友達とファンタを奪い合う新キャンペーンも登場！

おいしくなったファンタを友達と奪い合う、”バトル体験”を楽しめるデジタルキャンペーンも開始。変顔で競う、早押しで競う、ポイントで競う、TikTok、X、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」、3つのバトルコンテンツを展開します。

また、顔ダンスバトルには、FANTASTICSやコロッケさんをはじめティーンに人気のインフルエンサーも多数参戦！キャンペーンを盛大に盛り上げます。

TikTok「顔ダンスバトル」

リズムに合わせて表示される絵文字と同じ表情を作れ！

友達と一緒にプレイしてバトルするので、友達の変顔で盛り上がること間違いなし！コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」などから参加でき、勝者は二次元コードからキャンペーンページに遷移し、先着で「Coke ON」ドリンクチケットがもらえます。

公式X「ファンタ早押しバトル」

公式Xアカウント（@Fanta_Japan）からの出題に、とにかく早く絵文字で回答せよ！

制限時間は毎日17:00～22:00。制限時間内に一番早く正解を導き出せるのは誰だ？早押しが成功した方に先着で「Coke ON」ドリンクチケットや製品2ケースがもらえます。

Coke ON「ポイント争奪バトル」

Coke ON対応自販機で「ファンタ」を購入してアプリ内のミニゲームに挑戦！

「Coke ON」ドリンクチケットや「Coke ON」ポイント、「Coke ON」スタンプを獲得できます。

コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」 https://c.cocacola.co.jp/app/

これらの施策を通じて、友達との会話や学校生活の中で「ファンタ」が話題になるブランド体験を届けます。

「ファンタ学園」シリーズ新CM 「3年L組 バブル先生」

2025年のリバイバルでは大好評だった「ファンタ学園」シリーズ。人気のCMシリーズの最新作「3年L組 バブル先生」篇では、新学期の教室を舞台に、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるユーモラスなやり取りとともに、新しくなった「ファンタ」の爽快なおいしさを描きます。

放送開始日：2026年4月13日（月）

公式YouTube URL: https://youtu.be/ZCwpqrcZ-Tw

「ファンタ」ブランドについて

フルーツフレーバーのおいしさとはじける楽しさをお届けする「ファンタ」は、1958年の発売以来、日本で愛され続けているフルーツフレーバー炭酸飲料です。ブランド名は“Fantasy”や“Fantastic”に由来し、「現実から解き放ってくれる」ような楽しく親しみやすいイメージのブランドとして、ティーンやファミリー層を中心に支持されています。

製品概要

製品名 ：「ファンタ グレープ」

品名 ：炭酸飲料

果汁含有量 ：無果汁

原材料 ：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）／炭酸、香料、酸味料、着色料（カラメル、アントシアニン）、保存料（安息香酸Na）、甘味料（ステビア、アセスルファムK）

栄養成分表示（100ml当たり）：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1735/table/1100_1_262b2bb58a68f9976f68a9460fa9e49a.jpg?v=202604130251 ]

パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：350mlPET 170円、500mlPET 200円、700mlPET 255円、1.5LPET 420円

発売日 ：2026年4月13日（月）

販売地域 ：全国

製品名 ：「ファンタ オレンジ」

品名 ：炭酸飲料

果汁含有量 ：無果汁

原材料 ：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）／炭酸、香料、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC）、甘味料（アセスルファムK、スクラロース、ステビア）、カロチン色素

栄養成分表示（100ml当たり）：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1735/table/1100_2_80b8c2809d9cc9824694e285f24499c6.jpg?v=202604130251 ]

パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：350mlPET 170円、500mlPET 200円、700mlPET 255円、1.5LPET 420円

発売日 ：2026年4月13日（月）

販売地域 ：全国

「ファンタ」ブランドサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/fanta

「ファンタ」Instagram ：https://www.instagram.com/fanta_japan/

「ファンタ」X ：https://x.com/fanta_japan