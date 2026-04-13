寄付申込及びチャリティランナーは26の寄付先団体にて受付

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団チャリティRUN with HEARTでは、東京レガシーハーフマラソン2026［2026年10月18日（日）開催］の寄付申込及びチャリティランナーを4月15日（水）より受付けます。

ハーフマラソンやイベントへの参加、応援を通して、スポーツ振興・環境保全・世界の難民支援・難病の子どもたちへのサポート・動物愛護などについて考え、支援を必要としている方への取り組みについて、一緒に発信してくださるチャリティランナーを募集します。

東京レガシーハーフマラソン2026チャリティの詳細は、以下のとおりです。

■東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 概要

1：協働で運営する26の寄付先事業（団体）

スポーツ振興・環境保全・世界の難民支援・難病の子どもや貧困の子ども達へのサポート・動物愛護などを目的として活動している26の寄付先団体が参加します。

※寄付先団体及び各団体事業概要は、P.2～4をご覧ください。

2：チャリティへの参加方法

参加方法は以下の2通りです。

１.5万円以上の寄付をいただいた方で希望者はチャリティランナーとして参加

２.寄付のみ（1,000円から）

※各寄付先団体の定める金額から各寄付先団体の募集ウェブサイト内より参加出来ます。寄付先団体ごとに申込・寄付金入金期間が異なりますので、各団体ウェブサイト(https://www.runwithheart.jp/news/list/15/16/?tag=)にてご確認ください。

※各寄付先団体のウェブサイトは4月15日（水）11:00にオープンいたします。

3：スケジュール

4月15日（水）11:00 ～ 5月15日（金）17:00

各寄付先団体において、寄付申込及びチャリティランナーのエントリーを開始します（定員1,000名）実施概要

※チャリティランナーにつきましては、エントリー状況により期間中でも締め切る場合があります。

4：東京レガシーハーフマラソンチャリティ寄付金活用例

東京マラソン財団スポーツレガシー事業昨年は、東京レガシーハーフマラソン2025の関連イベントとして、大会当日の10月19日（日）に「第4回パラ陸上教室in 国立競技場」を開催いたしました。この教室の目的は障がいのある方もスポーツの聖地・国立競技場のフィールドに立ち、アスリートが感じた興奮と感動を体験することで次の成長を育み、新たな夢を目指せる機会を提供することです。一部の教室では障がいの有無に関わらずどなたでも参加いただけるよう募集対象・募集人数を広げ、それぞれの教室で経験豊富な指導者やアスリートたちが講師を務めました。

▼教室の様子はこちら(https://legacyhalf.tokyo/news/detail/news_0234.html)

■東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 新たな取り組み：＋ONE Action

当財団では、2024大会より能登半島地震の被害への支援として、エントリー時にランナーの皆さまから500円の寄付を募り、日本赤十字社を通じて被災地の義援金配分委員会へお届けしています。本年も引き続き被災地支援を継続するとともに、多様性や持続可能性といった社会課題の解決に向けた取り組みを強化し、未来を担う子どもたちの健やかな心身の成長を支え、持続可能で豊かな社会の実現を目指し、新たに国内を中心に活動する団体への500円寄付を募集いたします。また、チャリティの第一歩として、より多くの方に気軽に参加いただきたいという想いから、本取り組みを「＋ONE Action」と名付け、応援したい・支えたいという皆さまの気持ちを行動につなげられるよう、チャリティの輪を広げてまいります。

※エントリー時に、能登半島地震支援を含む以下の3つの寄付先の中から選択いただけます。（最大3つの寄付先を選択可）

※寄付にご協力いただける方は、参加費13,200円（参加料、事務手数料、消費税込み）に加え、選択した寄付先に応じて寄付金500円～1,500円を加算してお支払いいただきます。

※スポーツを通じた支援を目的としているため、エントリーの抽選には影響いたしません。

※本取り組みは、チャリティランナーとしての参加とは異なります

１.令和6年能登半島地震災害義援金

500円寄付は、令和6年に発生した能登半島地震の被害を受けた地域への支援のため、災害義援金として、日本赤十字社を通じて義援金配分委員会へお届けいたします。

２.認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

全国のこども食堂を支援し、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりや地域のつながりの創出に取り組んでいます。多くのこども食堂は食事の提供にとどまらず、子どもや家庭の孤立を防ぎ、多世代が支え合う地域コミュニティづくりにも寄与しています。500円寄付は、むすびえを通じて、全国のこども食堂への多様な支援活動に活用されます。

【公式ウェブサイト】 https://musubie.org/

３.一般財団法人あしなが育英会

あしなが育英会は病気や災害、自死などで親を亡くした子どもたちや、親が障がいなどにより十分に働けない家庭の子どもたちを、奨学金、教育支援、心のケアで支える民間非営利団体です。500円寄付は、奨学金など教育事業費等の活動全般を支えるために活用されます。

【公式ウェブサイト】 https://www.ashinaga.org/(https://www.ashinaga.org/)