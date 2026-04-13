アニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』×本格採点＋高音質伴奏！無料でカラオケが楽しめるアプリ「Pokekara」コラボ開始に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部（以下「サン宝石」）が原作である人気キャラクターIP「ほっぺちゃん」のアニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」（以下、アニメ「ほっぺちゃん」）と、本格採点＋高音質伴奏！無料でカラオケが楽しめるアプリ「Pokekara」とのコラボレーションを、2026年4月8日より開始したことをお知らせいたします。

1.本件の概要

本コラボレーションは、アニメ「ほっぺちゃん」の放送と連動し、視聴者の関心が高まるタイミングでデジタルプラットフォームへ誘導することで、IPの即時収益化（即時マネタイズ）を実現する新たな取り組みです。

イベント期間中、「Pokekara」アプリ内において、

- コラボ限定アイテムの提供- アニメ「ほっぺちゃん」の世界観を構築する楽曲の集約

を実装しており、ユーザーはキャラクターに囲まれた環境で歌唱体験を楽しむことが可能となっております。

また、ここでしか入手できない限定コンテンツを通じて、ユーザーの参加促進およびアプリ内課金の機会創出を図っております。

2.イベント概要

- イベント名称：アニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』×Pokekara コラボイベント- 開催期間：2026年4月8日（水）20:00 ～ 2026年4月17日（金）23:59- イベントページ：https://x.gd/cvRNN

本イベントでは、ぷにぷにとした可愛らしいアニメ「ほっぺちゃん」のキャラクターを中心とする世界観の中で、お気に入りの楽曲を歌唱できる特別仕様となっております。ユーザーはキャラクターに囲まれた没入感のある体験を通じて、従来のカラオケとは異なる新たな楽しみ方を体感することができます。

3.本取り組みの戦略的意義

当社はこれまで、

「ECでの検証 → データ取得 → 卸展開」

を軸としたIPビジネスモデルを推進してまいりました。

本件はこれをさらに進化させた、

「アニメ放送 → 即時デジタル接続 → アプリ内マネタイズ」

という一気通貫の収益化モデルの確立を目的とするものです。

本モデルにより、

- 視聴直後のユーザーを取り込むことで収益化スピードを向上- 歌唱投稿等のUGCによる二次拡散の促進- 継続的なデジタル収益機会の創出

が可能となり、IPのライフタイムバリュー（LTV）の最大化を図ってまいります。

4.今後の展開

当社は、「ほっぺちゃん」をはじめとする管理IPについて、

アニメ・EC・リアルイベント・デジタル領域を連動させたクロスメディア展開を推進しております。

今後は、本件で得られるユーザーデータおよび利用動向を活用し、

他IP・他プラットフォームへの横展開を図ることで、IP事業のさらなる成長を目指してまいります。