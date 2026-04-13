東京レガシーハーフマラソン2026 参加者募集！4月15日（水）より順次エントリー開始！

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団は、ランニングスポーツの普及を通じて人々の健康増進と豊かな都市づくりに貢献することを目指し、2026年10月18日（日）に「東京レガシーハーフマラソン2026」を開催いたします。

本大会は、東京2020大会を機に高まったスポーツやウェルネスの気運をレガシーとして末永く継承するための大会です。今年で5回目の開催となり、MUFGスタジアム（国立競技場）をスタート・フィニッシュとし、東京2020パラリンピック競技大会のマラソンコースを活用して実施いたします。走る楽しさを東京の真ん中で体感できるこの機会に、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

▼東京レガシーハーフマラソン2026公式ウェブサイト(https://www.legacyhalf.tokyo/)

【東京レガシーハーフマラソン2026の主なポイント】

・ より多くのランナーに走る機会をご提供できるよう、定員を15,000名から18,000名へ増加。

・ 多様なランナーの皆さまにご参加いただくため、学生同士の交流やチャレンジの機会を広げる「学生チームエントリー」と、一般エントリーにおいて定員を超えた場合に適用される「女性ランナー先行抽選（5,000名）」を昨年に引き続き実施。

・ 大学生、大学院生、専門学校生などの学生の皆さまは、学割として参加費が半額。

・ より安全・安心な大会運営を目的として、スタート時の混雑緩和のためウェーブスタートを導入。

・ 本大会は、ジャパンプレミアハーフシリーズ（JPHS）加盟大会として、JPHS対象者向けのシリーズ優先エントリーおよび大会個別優先エントリーを実施。

・ 脳性まひなど自力での走行が困難な方にも参加の機会を広げるため、2人1組で参加する「Duo Team」を試行実施。

・ 被災地支援や子ども支援など、想いに合わせて寄付先をエントリー時に選択できる500円寄付「+ONE Action」を実施。

＜メインビジュアル デザインコンセプト＞

東京2020オリンピック・パラリンピックレガシーとして、都市に根づくスポーツイベントである東京レガシーハーフマラソン。大都市・東京を舞台に、さまざまなランナーが参加するこの大会では、オーセンティック（本物）でありながら時代を超えて共感される価値を届けたいと考えています。

そして、東京ならではの新しいオーセンティック───「TOKYO AUTHENTIC」───を、次代を担うランナーたちと分かち合いたいと思っています。今年のメインビジュアルでは、よりアグレッシブで解放感のある表現を目指し、フレームからはみ出すダイナミックなレイアウトを採用しました。わずかに曖昧さを残した描写によって、スピード、加速、揺れを写し取り、ピントではなく「運動そのもの」を描くことを目指しています。ランナーの勢いが写真の枠を突破していくような視覚的躍動を生み出し、走る瞬間の体感へと視線を導きます。国立競技場の特徴的な屋根の構造のもと、実施概要ランナーがいま走っているその瞬間の感覚を、東京の新しいオーセンティックとしてビジュアルに刻みます。

＜大嶋康弘レースディレクターよりコメント＞

東京という洗練された大都市で行われるハーフマラソンとして大切にしたい想いは、「オーセンティック（本物）」であることです。「本物のレースを作る」という大きなビジョンのもと、エリート、パラアスリート、一般ランナー、支える人、応援する人たち、すべての参加者が自分なりの価値を見出すことができる。ランニングは楽しくて、カッコいいと心から感じられる。東京レガシーハーフマラソンは、このシンプルな想いを掲げてさらに進化していきます。

■東京レガシーハーフマラソン2026 開催概要

※詳細は大会要項を参照ください。

開催日：2026年10月18日（日）

競技開始：8:00車いすハーフマラソンスタート/8:05ハーフマラソン 第1ウェーブスタート

開催地：MUFGスタジアム（国立競技場）：東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

コース：MUFGスタジアム（国立競技場）をスタート・フィニッシュとする、東京2020パラリンピックマラソンコースを活用したハーフマラソンコース（21.0975km）MUFGスタジアム（国立競技場）スタート～富久町～水道橋～神保町～神田～日本橋（第一折り返し）～神田～神保町～一ツ橋河岸（第二折り返し）～神保町～水道橋～富久町～ MUFGスタジアム（国立競技場）フィニッシュ日本陸上競技連盟/公認コース、ワールドアスレティックス/認証コース

定員：18,000名

参加費：13,200円（参加料、事務手数料、消費税込み）

※ 大学生、大学院生、専門学校生などの学生は、参加費が半額6,600円（参加料、事務手数料、消費税込み）となります。

※今大会より、「+ONE Action」として、「令和6年能登半島地震災害義援金」、「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」、「一般財団法人あしなが育英会」への寄付 (いずれも500円)を募集します。

※ 決済手数料（6%）が別途かかります。

問い合わせ先：東京レガシーハーフマラソン エントリー事務局

TEL：03-6634-9418（10:00～17:00 ※土日祝除く）

メール：bpo-info@hitotohito.co.jp

※件名に「東京レガシーハーフマラソン」と記入してください。

■各カテゴリーエントリースケジュール

※詳細はエントリーフロー図を参照ください。

１.寄付申込及びチャリティランナー

4月15日（水）～5月15日（金）

※上記期間は寄付先団体ごとで異なる場合あり

２.ジャパンプレミアハーフシリーズ［シリーズ優先エントリー］

5月18日（月）～6月9日（火）

・チャンピオンシップ：100名

・エイジポイントグランプリ：500名

３.ジャパンプレミアハーフシリーズ［大会個別優先エントリー］

5月18日（月）～5月25日（月）先着3,000名

※ジャパンプレミアハーフシリーズの詳細は、ジャパンプレミアハーフシリーズ公式ウェブサイト(https://jphalf.jp/)をご参照ください。

４.準エリート（RUN as ONE - Tokyo Legacy Half Marathon 2026）

5月26日（火）～6月2日（火）

５.ONE TOKYO プレミアムメンバー（「一般の部」「障がい者の部」「障がい者(車いす)の部」）

5月26日（火）～6月9日（火）

６.一般（「一般の部」「障がい者の部」「障がい者(車いす)の部」）

5月26日（火）～6月9日（火）

定員を超えた場合は下記順番にて該当する方を対象に抽選を実施

1. 女性先行抽選

2. 都民抽選

※国内サイトからエントリーされた方のうち、東京都居住者(エントリー時)が対象

3. 一般抽選

７.学生チームエントリー

5月26日（火）～7月14日（火）先着200名

1チーム7名～10名とし、定員200名で先着により参加者を決定いたします。

※エントリー者全員が学生であること、またランナー受付時に学生証の提示が必須となります。

■ランナー受付

10月16日（金）11時00分～20時30分

10月17日（土）10時00分～19時30分

■ボランティア募集（東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER）

＜募集開始スケジュール（予定）＞

・ボランティアリーダー・メンバー・チーム

6月16日（火）12時00分

■大会関連スケジュール

・東京レガシーハーフマラソンEXPO 2026

10月16日（金）11時00分～21時00分（入場：20時30分まで）

10月17日（土）10時00分～20時00分（入場：19時30分まで）

・TOKYOナイトリレーフェス2026

10月16日（金）

・東京レガシースタジアム2026

10月16日（金）～10月18日（日）

会場：明治公園、他

・第5回パラ陸上教室 in MUFG国立10月18日（日）

※各イベントの詳細は決まり次第、公式ウェブサイトにてお知らせします。

東京レガシーハーフマラソン2026 オフィシャルパートナー

東京レガシーハーフマラソン2026［2026年10月18日（日）開催］に向け、大会をご支援いただくオフィシャルパートナー（協賛社）についてお知らせします。

＜オフィシャルパートナー（協賛社）＞

株式会社ニューバランスジャパン、東京建物株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、

久光製薬株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ、

株式会社田中貴金属グループ、株式会社フォトクリエイト

2026年4月13日現在

オフィシャルパートナーに関する最新情報は、大会公式ウェブサイト(https://legacyhalf.tokyo/about/official-partner/index.html)でご案内いたします。