旭川産業創造プラザの支援事例のご紹介

一般財団法人旭川産業創造プラザ

旭川産業創造プラザでは、高砂酒造株式会社に対して、地域産業の活性化を目的として、リキュールの開発支援、及び一般成分の分析を実施しました。

道北の産業支援機関、一般財団旭川産業創造プラザ

北海道の道北地域で中小企業・個人事業主を支援する一般財団法人旭川産業創造プラザは、北海道の上川、留萌、宗谷地域の「ものづくり」や「サービス」の創造を支援する経済産業省認定の経営革新等支援機関です。商品開発から創業まで幅広い支援を行っており、多くの支援を無償で受けることができます。お気軽にお問い合わせください。

https://www.arc-net.or.jp/

～開発商品の紹介～ゆず酒500mLれもん酒500mLしそ梅酒720mL

高砂酒造株式会社オンラインショップ：https://www.takasagoshuzo-store.com

日本酒の需要は1973年をピークに減少傾向が続いており、従来の日本酒ファンだけでなく、幅広い世代に日本酒を楽しんでもらうために2025年10月より「リキュール専用の瓶詰ライン」を新設し、生産体制を整えました。新設を機に今回の新商品として開発・販売した商品は、柑橘類で親しみのある「ゆず酒」と「れもん酒」と北海道遠別町と共同で開発した「しそ梅酒」の３種類です。

その他にもヨーグルトの酒や梅酒などを発売しており、今後も北海道の特産品や果物を使用したリキュールの開発を進め、ここにしかないオンリーワンの商品を販売していきたいとのことです。

ぜひ、ご賞味ください。