焼肉こじま、社名変更および新体制へ現場主導の経営体制で全国・世界展開を加速

【社名変更および新体制へ】

株式会社こじま

株式会社こじま（本社：大阪府）は、

事業拡大およびブランド強化を目的として

社名を変更し、新たな経営体制へ

移行したことをお知らせいたします。

現場主導の経営体制を構築し、

全国および将来的な海外展開を見据えた

成長を加速してまいります。

焼肉こじまは、1978年創業の味を受け継ぎ、

伝統のタレをミシュランシェフに監修して

もらった特製ソースのハンバーグと、

ハラミを中心とした商品力と炊き立ての

銀シャリを強みとして、多くのお客様に

支持されてまいりました。

近年の外食産業における競争環境の

変化を踏まえ、当社は商品設計・

人材育成・マーケティングを

掛け合わせた独自の経営モデルを

強化し、持続的な成長を実現してまいります。

今回の社名変更および体制変更は、

さらなる事業拡大とブランド価値

向上を見据えたものであり、

「焼肉こじま」としての認知を

一層強化するとともに、

組織としての成長スピードを

高めることを目的としています。

旧社名：株式会社虎寅

新社名：株式会社こじま

変更日：令和8年3月25日

代表取締役：児島 雄太

【代表コメント】

この度、代表取締役として改めて

経営を担うこととなりました。

これまで20年以上にわたり

焼肉こじまの経営に携わってきた

中で培ってきた商品力と現場力を

さらに磨き上げ、より多くのお客様に

価値を届けていけるよう努めてまいります。

日々店舗に立つスタッフこそが

現場を最も理解している存在で

あり、その力を最大限に活かすことが、

今後の成長に不可欠であると考えています。

コメント（児島雄太）

当社では、現場に最も近い人材が運営の

中核を担う体制へと移行しています。

創業以来、店舗運営の最前線で

培われてきた知見や判断力こそが、

焼肉こじまの競争力の源泉であると

考えているためです。

一方で、事業のさらなる拡大および

将来的なグローバル展開においては、

最終的な意思決定と責任を担う役割は、

長年経営に携わってきた自分にあると

認識しています。それぞれが担うべき

役割を明確に分担することで、

組織としての実行力と意思決定スピードを

最大化し、持続的な成長を実現してまいります。

焼肉こじまを日本一、そして世界へと

広げていくために、必要な責任はすべて

引き受けていきます。

【今後の展開】

今後は、直営店の出店および

フランチャイズ展開を加速し、

全国規模でのブランド確立を

目指してまいります。

また、人材育成および商品開発を強化し、

長期的に選ばれ続けるブランドづくりを

推進してまいります。

【会社概要】

商号 ：株式会社 こじま

代表者：代表取締役 児島雄太

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

店舗数：21店舗

事業内容：焼肉店経営・フランチャイズ事業

【本件に関するお問合せ先】

会社名：株式会社こじま

担当：大谷

メール：kouhou@toratora-kojima.jp

電話：07018043838