パラダイスシティ開館9周年記念「PARAFESTA-9OLDEN MOMENTS」、4月13日（月）より開催

株式会社パラダイスセガサミー

株式会社パラダイスセガサミーが展開するアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、開館9周年を記念したキャンペーン「PARAFESTA - 9OLDEN MOMENTS（パラフェスタ ー ゴールデンモーメンツ）」を、2026年4月13日（月）から4月30日（木）まで開催します。

仁川国際空港からほど近い場所に位置するパラダイスシティは、3,000点以上のアート作品が空間や動線に溶け込み、歩くたびに表情を変える空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネス、グルメなど多層的な体験が重なり合う、韓国最大級の統合型リゾートです。

開館9周年という節目に展開する本キャンペーンでは、9年の軌跡が織りなす至高の体験「9OLDEN MOMENTS」をテーマに、滞在の中に散りばめられた“特別な体験”を、感性の赴くままに楽しむ時間を提案します。期間中は、リゾート内での過ごし方の幅を広げる特別プランを展開。エンタテインメントからリラクゼーション、滞在まで、館内の多彩なコンテンツを横断しながら、より自由に体験いただけます。

エンタテインメントエリア「ファンシティ」では、スパ施設「シメール」を気軽に体験いただけるプランを用意。館内ダイニングでは、ビュッフェレストラン「オン・ザ・プレート」にてワインフリーフロープランを提供するほか、館内カフェでは、スイーツとビューティアイテムを組み合わせた9周年限定のスペシャルギフトセットを販売します。さらに、ソウルの人気パティスリー「ハニービーソウル」とのキュートなクマがモチーフのコラボレーションケーキを館内各店舗にて展開するなど、期間限定の食体験もご用意しています。

パラダイスシティは、訪れるたびに新たな体験と発見が生まれる場として、9周年という節目にふさわしい“静けさと高揚感が交差する”記憶に残る瞬間を提供してまいります。

キャンペーン概要

キャンペーン名称：PARAFESTA - 9OLDEN MOMENTS

開催期間：2026年4月13日（月）～4月30日（木）

特設サイト：https://www.p-city.com/front/event/eventView?P_SEQ=13914&P_CTNT_TY=imageTy(https://www.p-city.com/front/event/eventView?P_SEQ=13914&P_CTNT_TY=imageTy)

実施内容：

●特別宿泊プラン

上質なリゾートステイを提供する「パラダイスシティ ホテル＆リゾート」、ヨーロピアン・ブティックコンセプトの「アートパラディソ」にて、レストランやスパなど館内施設での滞在をよりお得に楽しめる特典付き宿泊プランを販売します。

・スパ施設「シメール」利用券付き

・9万ウォン相当のリゾートマネー付与

・ポイント2倍付与

●スパ施設「シメール」

9種類の異なる表情を見せるアクアスパと、伝統的な韓国式サウナ施設「チムジルバン」を再解釈したチムジルスパが楽しめる人気のスパ施設「シメール」を特別価格の2名利用券 50％オフでご利用いただけます。

金額：9.9万ウォン（通常価格 20万ウォン）

販売期間：4月13日（月）～4月30日（木）

利用対象期間：4月13日（月）～5月31日（日）

(5月1日（金）～5月5日（火）は除く)

●ダイニング

館内レストランでは、期間限定の特別メニューやプランを展開します。

1. ビュッフェレストラン「オン・ザ・プレート」

内容：ディナータイム ワインフリーフロープラン（飲み放題）

提供期間：4月13日（月）～4月30日（木）

2. ソウルの人気パティスリー「ハニービーソウル」

内容：キュートなクマがモチーフのコラボレーションケーキ

提供期間：4月20日（月）～5月10日（日）

●ガーデンカフェ

館内カフェでは、スイーツとビューティアイテムを組み合わせた、9周年限定のスペシャルギフトセットを販売します。

販売期間：4月20日（日）～4月26日（日）

販売内容：

・9周年限定ハンパー 16万ウォン

マスクパック（10枚）、ハンドクリーム、車用芳香剤、シグネチャーティー（ローズマリー）、マカロン（7個）、クッキー（2種）、Paradise Boutiqueオリジナルクリアバッグ

・9周年限定ハンパー 18万ウォン

ルームスプレー、ヒノキシャワーセット、パヴェショコラ（4個）、シグネチャーティー（紅茶＆緑茶）、クッキー（1種）、Paradise Boutiqueオリジナルクリアバッグ

・9周年限定ハンパー 25万ウォン

フレグランス、コスメアイテム、マスクパック（10枚）、ハンドクリーム、マカロン（7個）、パヴェショコラ（4個）、くるみ菓子、Paradise Boutiqueオリジナルクリアバッグ

●宿泊/館内利用者向け特典キャンペーン

公式サイトにて、9周年限定の宿泊プランまたはスパ施設「シメール」、屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」の利用券を購入いただいたお客様を対象に、9周年を記念した特典キャンペーンを実施します。

購入対象期間：4月13日（月）～4月30日（木）

宿泊対象期間：4月13日（月）～6月30日（火）

シメール、ワンダーボックス利用対象期間：4月13日（月）～5月31日（日）

特典内容：宿泊券や館内ダイニング利用券など

※内容は予告なく変更となる場合があります。各プランの詳細・条件は公式サイトをご確認ください。

パラダイスシティとは

パラダイスシティは、仁川国際空港から車で最短5分に位置する、韓国カルチャーの今を象徴する統合型アートテインメントリゾートです。訪れる人が自身の感性に委ね、感性のままに過ごす、“静けさと高揚感が交差する街” に滞在するような体験を提供しています。

敷地内の各所には、草間彌生氏やダミアン・ハースト氏をはじめとする3,000点以上の世界的アーティストの作品が空間や動線に自然と溶け込み、歩くたびにアートと出会い、アートとともに過ごす空間が広がります。さらに、9種類の異なる表情を見せるアクアスパと、伝統的な韓国式サウナ施設「チムジルバン」を再解釈したチムジルスパが楽しめる「シメール」や、洗練された空間とエンタテインメントが融合する大人の社交場「パラダイスカジノ」など、静けさから躍動へ感情が移ろう、韓国カルチャーの現在地に触れる時間が流れます。

また、異なる滞在スタイルに応える3つのホテルとして、施設の中核を担う「パラダイスホテル＆リゾート」、ヨーロピアン・ブティックコンセプトの「アートパラディソ」、仕事と余暇をつなぐ「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」を備えています。その他にも、グルメ、ショッピング、屋内型テーマパークまで多彩な体験が揃い、滞在時間や目的に合わせて自由にお過ごしいただけます。

公式サイト：https://www.p-city.com

PARADISE CASINOKusama Yayoi_Great Gigantic PumpkinART PARADISO BOUTIQUE HOTELCIMERCIMER