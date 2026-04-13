【福岡セミナー開催】強い組織は、強い幹部の育成力で決まる！！

Will Forward Consulting株式会社

独自の財務コンサルティングと資金繰り自動化ツール『グリらく』を展開するWillForwardConsulting株式会社（所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：山本要輔）が、福岡天神のド真ん中で経営陣を集め、幹部主導でPDCAが回せる仕組み作りを実例をもとに公開。



本セミナーの最大の特徴は「理論だけで終わらせない実務直結型」である点です。一般的なセミナーでは「組織論」か「財務論」のどちらかに偏りがちですが、弊社ではその両輪を同時に回す手法を公開。具体的には、計画を立てるだけで満足せず、現場で正しく運用できる「PDSサイクル（Plan-Do-See）」の構築フローを実例データを交えて解説しました。



【セミナーのハイライト】

脱・トップ営業型経営： 社長が現場を離れても、幹部主導で組織が自走するための具体的な役割分担。

財務×組織の相乗効果： 数字の裏付けがあるからこそ、幹部が自信を持って意思決定できる仕組みの作り方。

ロードマップ公開： グループ年商4倍を実現するまでのフェーズ別アクションプラン。



参加された経営者様からは、

「自社の課題が、まさに『社長への集中』にあると痛感した。幹部への接し方を変える具体策が見えた」

「財務と組織をセットで考える視点が欲しかった」

といった、熱量の高いフィードバックをいただきました。セミナー後の懇親会でも、現状抱えてる課題に対しての熱い議論が交わされ、経営者同士の強固なネットワークが生まれる貴重な機会となりました。私たちはこれからも「経営者の孤独を解消し、次世代へ繋ぐ組織」を増やす活動に注力してまいります。



今回のセミナーのような直接的な対話の場を継続的に設けるとともに、自社開発ツール『グリらく』を通じた資金繰りのDX化を推進し、経営者がよりクリエイティブな「未来への投資」に集中できる環境を整えていく所存です。



福岡の企業が一社でも多く、幹部の力によって「自走する強い組織」へと進化を遂げること。それが結果として、雇用の安定や地域経済の活性化に繋がると信じています。私たちはこれからも、地域に根ざした「伴走者」として、情熱を持って挑戦を続けてまいります。

■会社概要・事業内容

●法人名：WillForwardConsulting株式会社

●代表取締役：山本要輔

●所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ8F

●事業内容：財務コンサルティング事業、自社開発ツール「グリらく」の運営、幹部育成支援

●関連URL：

・公式サイト：https://willforwardconsulting.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/p/DUktZgXkxw0/

・YouTube：https://www.youtube.com/@guriraku

・Spotify：https://open.spotify.com/episode/6DVsKSsem22qnAwplcGOUZ