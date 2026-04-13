愛⽝の体⽑からWell-beingを可視化｜滋賀大発ベンチャー企業株式会社イヴケア、 ドッグフレンドリーホテル「イチホテル浅草橋」と愛犬のWell-being向上に向けた共同プロジェクトを開始

株式会社イヴケア

株式会社イヴケア（本社︓滋賀県大津市、代表取締役︓五十棲計、以下、当社）は、東京都内屈指のドッグフレンドリーホテルであるイチホテル浅草橋（運営会社：株式会社JHAT、本社：東京都、代表取締役：平林朗）と愛犬のWell-being向上に向けた共同プロジェクトを開始しました。

近年、ペットの家族化が進み、それに伴って獣医学も加速度的に発展を遂げています。そのなかで、愛犬が人と同じように、より豊かで健康な生活を過ごしていくためのサービスの開発ニーズも高まりをみせています。こうした社会背景の中で、滋賀大発ベンチャー企業第一号である当社は、「優しい眼差しに満ちたWell-beingな社会の実現」という企業理念のもと、人と動物の多様な共生社会を目指して、人だけでなく動物の幸せやWell-beingに関する研究を行ってきました。

その成果として、2025年12月に愛⽝の体⽑から指標（メラトニン）を定量し、日々のコンディション把握と健康管理をサポートする検査 キット『Wan Scan（ワンスキャン）』の販売が実現しました。

本サービスのような、「日常的な愛犬のWell-beingチェック」がもっと愛犬と一緒に過ごす飼い主様の身近にあってほしい、そういった想いから、「愛犬と日常のように過ごす」をコンセプトとされている、イチホテル浅草橋様と今回の共同プロジェクトを立ち上げました。

本プロジェクトは、愛犬と過ごす日常が愛犬と飼い主様のWell-beingな生活にどのように貢献しているのか、当社の技術やイチホテル浅草橋様の体験を通して明らかにしていくことを目的として立ち上げます。その第一弾として、2026年4月1日より、同ホテルの公式LINE友だちを対象とした特別キャンペーンを開始いたしました。



■ キャンペーン概要

「イチホテル浅草橋」の公式LINE友だちを対象に、配信されるクーポン提示で以下の特典を提供いたします。

特典内容︓ 『Wan Scan』特別割引チラシ ＋ プチギフト

対象者︓ 公式LINE友だち全員

参加方法︓ ホテルの公式LINEメニューまたはメッセージから配信されるクーポンをご確認ください。

今後は、キャンペーンの配布だけでなく、ホテルで過ごされた愛犬と飼い主様の体験の効果や、Well-beingを高めるための取り組みなどに注目しプロジェクトを推進させて参ります。

■「Wan Scan」の概要

わずかな体⽑を郵送するだけで、体⽑中の指標（メラトニン）を定量し、日々のコンディション把握と 健康管理をサポートする検査キットです。

公式サイト︓ https://wanscan.jp/

公式Instagram︓ @wanscan.official(https://www.instagram.com/wanscan.official/?hl=ja)



体⽑中のメラトニンを分析することで、体重や見た目だけでは分からない「日々の生活リズムの乱れ」 を可視化します。言葉を話せない愛⽝の小さな変化に気づき、日常の中で無理なく取り組める「簡単な 未病ケア」の文化を推進したいと考えています。

愛⽝のWell-beingの実現 メラトニンは睡眠だけでなく、抗酸化作用や代謝制御など、生命維持の司令塔となる重要な物質です。 この数値を把握し、愛⽝が本来持つ「健やかに生きる力」をサポートすることで、愛⽝と飼い主様が共 に幸せに暮らせる状態（Well-being）を目指します。

■ 提携先「イチホテル浅草橋」について

イチホテル浅草橋は、特別な「ドッグ専用ホテル」ではなく、日常で「家族と当たり前に泊まれる社会」の実現に向け、ドッグフレンドリープロジェクトを推進しているホテルです。

都市における新たな共生のあり方を提案し、多様なライフスタイルを歩む人々が、「大切な日常」を何ひとつ諦めずに過ごせる空間の提供を目指しています。



公式サイト︓ https://hotel-monday.com/brand/ici/asakusabashi

公式LINE（クーポン配信中）︓https://lin.ee/TTN79No2

※メニューまたはメッセージから配信されるクーポンをご確認ください。

■ 最新研究論文に見るメラトニンの役割

メラトニンは、細菌からヒトに至るまで、ほぼ全ての生物に共通して存在するホルモンです 。睡眠調節 の枠を超えた多彩な生理機能を有し、抗酸化作用で細胞を保護するだけでなく、脂質や糖の代謝を制御 してエネルギーバランスを最適化する役割が近年の研究で判明しました 。また、体内時計を昼夜サイク ルに合わせ、免疫系や腸内細菌の安定化にも寄与する、生命維持における重要な司令塔といえます（出 典︓Guan, Q.; Wang, Z.; Cao, J.; Dong, Y.; Chen, Y. Mechanisms of Melatonin in Obesity: A Re view. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 218）。

■ 株式会社イヴケアについて

2019年に設立された、滋賀大発ベンチャー企業です。教育学的知見×科学技術の力で世界のメンタルヘルスケアに貢献することを目指しています。

代表取締役︓五十棲 計

所在地︓滋賀県大津市馬場2-10-16ZEZE駅前キューズビル3F-BC

企業HP︓ https://evcare.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イヴケア

担当︓近藤

問い合わせ︓info@evcare.co.jp