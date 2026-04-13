KUMONの英語環境に“どっぷり浸かる”６日間 「グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026」申込開始

KUMONの英語環境に“どっぷり浸かる6日間 「グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026」申込開始

― 小学生が多様な国・地域のキャンプリーダーと 共同生活をしながら、英語で世界を考え・伝え合う―



株式会社公文教育研究会〔代表取締役社長：田中三教、以下KUMON〕は、小学生を対象とした英語環境に“どっぷり浸かる（=immersion）”プログラム「グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026」の申込受付を4月18日に開始します。

2026年8月に滋賀県守山市で開催されるGICは、今年で26年目。海外出身のキャンプリーダーや全国から集まる仲間との共同生活の中で、子どもたちは多様性に触れながら、英語で対話や発表を行います。GICは「世界の人とつながり、自分の考えを伝え合うためのことば」としての英語を体感できる、6日間の体験型プログラムです。

2001年にはじまったこの活動の過去の参加者からは、国内外で活躍する人材が多数輩出されており、単なる英語学習イベントに留まらないGICの価値を体現しています。

【開催概要】

名称：グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026

主催：株式会社公文教育研究会

協力：立命館アジア太平洋大学、ホテル琵琶湖プラザ

第1日程：2026年8月3日（月）～ 8日（土）

第2日程：2026年8月10日（月）～ 15日（土）

会場：ホテル琵琶湖プラザ（滋賀県守山市水保町2892-2）

申込期間：2026年4月18日（土）～ 6月17日（水）

申込条件：小3～小6（応募時点で以下①～③のいずれかの英語力を満たすこと/公文を学習していない方も参加可）

①公文式英語HⅡ教材以上を学習

②TOEFL Primary®スコア208以上／ TOEFL Junior®スコア625以上

③英検4級以上

※詳細はGIC公式サイト（https://kumon-eia.com/gic/）、GICパンフレット（https://shorturl.at/Rap23）をご参照ください。

申込方法：GIC公式サイトから「ユーザー登録はこちら」より、ユーザー登録をした上で、お申し込みください。

【取材のご案内】☆取材をご希望の方は、問い合わせ先まで事前にご連絡・ご相談ください。

キャンプ開催期間中は、子どもたちが英語でやり取りしながら挑戦するリアルな学びの場面を取材いただけます。撮影・取材可能な時間帯は、当日のプログラムに応じて個別にご案内します。

・英語で行われるアクティビティ、ゲーム、ディスカッション

・キャンプリーダーと子どもたちが協働し、考えを伝え合う場面

・英語での共同生活やルールづくりに挑む姿

・最終日の成果発表（プレゼンテーション）

【KUMONのGICの概要】

今日の子どもたちは、知識として英語を身につけるだけでなく、異なる文化や価値観を持つ相手と向き合い、自分の思いを言葉にし、協働する力がますます求められています。GICは実際に英語を使いながら、そうした力を育む場として、2001年にスタートしました。

参加者は、アクティビティ、ディスカッション、生活のルールづくり、プレゼンテーションなど、日々のさまざまな場面で英語を使います。必要以上の発音へのこだわりや、テストでよい点数を取るための英語を目指すのではなく、相手を理解し、自分を表現し、世界を考えるための英語に出合うことができるのが、このプログラムの大きな特長です。

四半世紀にわたり続く本プログラムでは、多くの子どもたちが英語への自信だけでなく、異文化への関心や主体性、相手と協力してやり抜く姿勢を育んできました。2026年も多様な国・地域のキャンプリーダーとの共同生活を通して、子どもたちが視野を広げ、未来への一歩を踏み出す機会を提供します。