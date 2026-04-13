GIS（地理情報システム）パッケージソフトウェア国内最大手（※）の ESRIジャパン株式会社（東京都千代田区：代表取締役社長 桑山 智行、以下「ESRIジャパン」）は、GIS利用促進とユーザー間の情報交換を目的とした『第23回 GISコミュニティフォーラム』(参加無料・事前登録制)を東京ミッドタウン 六本木にて開催します。

GISは、科学や知識、データやコンテンツ、業務プロセスや分析、さらにはAIやエンタープライズシステムまで、多様な要素を一つに結びつける力を持っています。

今年第23回を迎える本フォーラムで、GISを通じて「あらゆるものを、あらゆる場所で」つなぎ、皆様とともに持続可能かつ豊かな社会の実現を目指してまいります。

◆基調講演

国内のGIS 推進において貢献されている各界のリーダーをお招きし、新しい利用分野の可能性や最新動向についてご講演いただきます。

5 月 28 日（木） 13:40 ～ 15:20

・「GIS : Integrating Everything, Everywhere」

Esri社 ソリューションディレクター

デイミアン・スパングル（Damian Spangrud）

・「政府全体および国土交通省における地理空間情報政策の最新動向」

国土交通省 政策統括官

内閣官房 地理空間情報活用推進室長

佐々木 俊一 氏

5 月 29 日（金） 13:00 ～ 14:40

・「脳とAIの未来 ～ ⽣成AIは社会をどう変えるか」

東京大学薬学部 教授

池谷 裕二 氏

・「データサイエンスから見たGISの可能性 ― 空間情報がもたらす統合と価値創出」

立正大学 データサイエンス学部 教授

渡辺 美智子 氏

◆ソリューションセッション

AI、カーボンニュートラル、生物多様性、農業・森林、防衛、防災、自治体、建設・土木、政府機関、先端技術、インフラGIS、ビジネス、スマートモビリティ、気候変動の各分野・テーマにおける GIS の活用方法について、先進ユーザーによる講演などが行われます。

◆事例発表

GISを先進的かつ効果的に利用しているユーザーに焦点をあて、日々の研究や業務、プロジェクトに取組む中で生まれたアイデアや、その中で培われた経験についてご紹介いただきます。

◆テクニカルセッション

ESRIジャパン製品の活用方法、製品概要、開発プランなど最新技術動向をご紹介します。

◆各種展示

スポンサー展示、ソリューション展示、ESRIジャパン製品展示、学校・研究機関・NPO展示、マップギャラリーの展示が行われます。

◆マップギャラリー

マップ部門とストーリーマップ部門の2つの部門にてマップギャラリーを開催いたします。GISの多彩な表現力をお楽しみください。詳細はこちら（https://www.esrij.com/news/details/mapgallery2026/）

◇ 体験セミナー

ArcGISを実際に操作し、その利便性を体感することができます。(要申込み)

【名 称】 第23回GISコミュニティフォーラム

【会 期】 2026 年 5 月 27 日（水）・ 28 日（木）・ 30 日（金）

【会 場】 東京ミッドタウン 六本木 ホール＆カンファレンス（東京都港区赤坂9-7-2）

【主 催】 ArcGISユーザー会

【後 援】 アメリカ合衆国大使館 商務部

一般社団法人 LBMA Japan

GITA-JAPAN

一般社団法人 スマートシティ・インスティテュート

一般社団法人 地理情報システム学会

デジタルアース日本学会

日本地図学会

一般社団法人 日本リモートセンシング学会

防災コンソーシアム CORE（50音順）

【事務局】 ArcGISユーザー会事務局 （ESRIジャパン株式会社内）

TEL： 03-3222-3941 e-mail: forum_jimukyoku@esrij.com

【詳 細】 https://www.esrij.com/events/gcf/gcf2026/

【入場料】 無料（事前登録制）

※デロイト トーマツ ミック経済研究所 ビジネス・アナリティクス市場展望2022年版

https://mic-r.co.jp/mr/02290/

■会社概要

ESRIジャパン株式会社

本社所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-1 塩崎ビル

代表者：代表取締役社長 桑山 智行

設立：2002 年（平成14 年）4 月1 日

事業内容：GISソフトウェアの販売、及び関連サービス（サポート、トレーニング、コンサルティングサービス）の提供

URL：https://www.esrij.com/