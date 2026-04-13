ダリドレキサント、2031年世界市場8.56億ドル達成へ！CAGR30.9%の爆速成長で不眠治療市場を再定義
ダリドレキサントは、オレキシン受容体を阻害する「デュアル・オレキシン受容体拮抗薬（DORA）」であり、不眠症を抱える成人に対して、睡眠開始および睡眠維持の両方を改善することを目的に設計された医薬である。従来の睡眠薬が主にGABA受容体を介した抑制型鎮静を用いていたのに対し、ダリドレキサントは覚醒を司るオレキシン系の働きを調整することで、自然な睡眠構造の復元と質の高い睡眠を目指す。これにより、夜間の途中覚醒の減少、翌朝の眠気・倦怠感の低減、認知機能の保持、依存性・耐性の低減など、多くの現代社会の不眠患者が求める要件に応え得る。加えて、タブレットなど経口投与が可能であり、成人慢性不眠という広範な対象に適応できる柔軟性がある。希少ではあるが社会の高齢化やストレス増大により不眠人口が拡大する中で、ダリドレキサントは単なる“睡眠薬”ではなく、「質の高い、持続可能な眠り」を提供する新世代の睡眠ソリューションとして位置づけられる。
不眠の社会化と医療化が市場を拡大させる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ダリドレキサント市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596734/daridorexant）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが30.9%で、2031年までにグローバルダリドレキサント市場規模は8.56億米ドルに達すると予測されている。世界的に、不眠や睡眠障害は高齢化、ストレス増加、ライフスタイルの変化により、慢性化・普遍化している。こうした背景のもと、睡眠改善への医療的アプローチが社会全体で拡大しており、従来の一時的な睡眠補助から、慢性不眠の根治に近づく「オレキシン受容体拮抗薬」への期待が高まっている。ダリドレキサントの導入によって、不眠市場は医薬品化が進み、従来の睡眠補助サプリや一時的な鎮静薬だけでは満たせなかった“睡眠の質と持続性”という新たな価値基準で成長する構造に変化している。
この変化は単なる医療トレンドではなく、労働生産性の維持、高齢者の健康管理、メンタルヘルス対策、社会コストの削減といったマクロ的課題と直結している。加えて、世界各国で医療アクセスの拡充、不眠治療のガイドライン整備、睡眠健康への関心の高まりが進み、今後も慢性不眠治療市場は拡大が続くと予測される。こうした社会的背景と医療制度の進化が、ダリドレキサントのようなモダンな不眠治療薬への需要を長期にわたって支える。
図. ダリドレキサント世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346744/images/bodyimage1】
唯一の開発者が切り拓く市場：「Idorsia の挑戦とポジション」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ダリドレキサントの世界的な主要製造業者には、Idorsiaが含まれている。2024年、100.0%の市場シェアを持っていた。ダリドレキサントを開発・市場化するのは Idorsia のみであり、この一点集中型構造は、同薬の価値をさらに際立たせる。Idorsia は欧米において成人不眠症治療薬としての承認と市場展開を進めており、既に商用化を果たしている。また現在は新たに小児不眠症への適応拡大を目指す治験を実施中であり、将来的な適応拡大と患者層の拡大に備えている。加えて、同社は他の領域（高血圧治療薬など）の治療薬開発・承認にも取り組んでおり、財務的にもポートフォリオ分散と安定収益源確保を追求している。このような企業戦略は、ダリドレキサントを単一製品ではなく、将来の成長ドライバーと位置づける経営判断の一端を示している。
市場においては、既存の鎮静系睡眠薬や過去薬からの処方切替需要、新規診断の増加、ガイドライン改訂による治療開始ハードルの低下などが見込まれ、Idorsia にとってダリドレキサントは中核製品のひとつとして扱われるべき存在である。現在の開発・規制・商流における優位性から、他社参入の可能性が低く、競争優位が維持されやすい構造にある。
不眠の社会化と医療化が市場を拡大させる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ダリドレキサント市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596734/daridorexant）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが30.9%で、2031年までにグローバルダリドレキサント市場規模は8.56億米ドルに達すると予測されている。世界的に、不眠や睡眠障害は高齢化、ストレス増加、ライフスタイルの変化により、慢性化・普遍化している。こうした背景のもと、睡眠改善への医療的アプローチが社会全体で拡大しており、従来の一時的な睡眠補助から、慢性不眠の根治に近づく「オレキシン受容体拮抗薬」への期待が高まっている。ダリドレキサントの導入によって、不眠市場は医薬品化が進み、従来の睡眠補助サプリや一時的な鎮静薬だけでは満たせなかった“睡眠の質と持続性”という新たな価値基準で成長する構造に変化している。
この変化は単なる医療トレンドではなく、労働生産性の維持、高齢者の健康管理、メンタルヘルス対策、社会コストの削減といったマクロ的課題と直結している。加えて、世界各国で医療アクセスの拡充、不眠治療のガイドライン整備、睡眠健康への関心の高まりが進み、今後も慢性不眠治療市場は拡大が続くと予測される。こうした社会的背景と医療制度の進化が、ダリドレキサントのようなモダンな不眠治療薬への需要を長期にわたって支える。
図. ダリドレキサント世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346744/images/bodyimage1】
唯一の開発者が切り拓く市場：「Idorsia の挑戦とポジション」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ダリドレキサントの世界的な主要製造業者には、Idorsiaが含まれている。2024年、100.0%の市場シェアを持っていた。ダリドレキサントを開発・市場化するのは Idorsia のみであり、この一点集中型構造は、同薬の価値をさらに際立たせる。Idorsia は欧米において成人不眠症治療薬としての承認と市場展開を進めており、既に商用化を果たしている。また現在は新たに小児不眠症への適応拡大を目指す治験を実施中であり、将来的な適応拡大と患者層の拡大に備えている。加えて、同社は他の領域（高血圧治療薬など）の治療薬開発・承認にも取り組んでおり、財務的にもポートフォリオ分散と安定収益源確保を追求している。このような企業戦略は、ダリドレキサントを単一製品ではなく、将来の成長ドライバーと位置づける経営判断の一端を示している。
市場においては、既存の鎮静系睡眠薬や過去薬からの処方切替需要、新規診断の増加、ガイドライン改訂による治療開始ハードルの低下などが見込まれ、Idorsia にとってダリドレキサントは中核製品のひとつとして扱われるべき存在である。現在の開発・規制・商流における優位性から、他社参入の可能性が低く、競争優位が維持されやすい構造にある。