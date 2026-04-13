電力塔点検用ドローンの世界市場2026年、グローバル市場規模（固定翼型、回転翼型）・分析レポートを発表
2026年4月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電力塔点検用ドローンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電力塔点検用ドローンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の電力塔点検用ドローン市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを包括的に整理しています。
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市場概要
電力塔点検用ドローンは、送電鉄塔の点検や監視を目的とした無人航空機であり、カメラや各種センサーを搭載しています。高所や遠隔地にある設備の点検を安全かつ効率的に行うことができるため、エネルギー分野で重要な役割を果たしています。
世界市場規模は2024年に11.76億ドルと評価され、2031年には25.04億ドルに達する見込みです。年平均成長率は11.5％と高く、急速な市場拡大が予測されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、電力インフラの老朽化と保守需要の増加が挙げられます。従来の人手による点検に比べて安全性と効率性が高いことから、ドローンの導入が進んでいます。また、センサー技術や画像解析技術の進化も市場拡大を後押ししています。
一方で、規制や運用許可の問題、導入コストの高さが課題となっています。さらに、各国の関税政策や国際的な貿易環境の変化が供給網に影響を与える可能性があります。
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競争環境
本市場には複数の技術企業が参入しており、競争は活発です。主要企業としてはDJI、AeroVironment、Parrot、Applied Aeronautics、Skydio、Inspired Flight、Lockheed Martin、FOIA、JOUAVなどが挙げられます。
これら企業は高性能な飛行制御技術や画像処理技術を強みとし、製品の高機能化と差別化を進めています。市場は成長段階にあり、技術革新が競争優位性の重要な要素となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、固定翼型と回転翼型に分類されます。固定翼型は長距離飛行に適しており、広範囲の点検に向いています。一方、回転翼型は高い機動性を持ち、詳細な点検作業に適しています。
用途別では、定期点検、故障点検、その他に分類されます。定期点検は安定した需要を持つ主要分野であり、設備の予防保全に重要な役割を果たしています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米は先進的な電力インフラと技術導入の早さにより市場を牽引しています。欧州も同様に再生可能エネルギーの拡大に伴い需要が増加しています。
アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドにおける電力需要の増加とインフラ整備が市場成長を支えています。その他の地域でもインフラ開発の進展により需要が拡大しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は高い成長率を維持し、電力インフラの高度化とともに需要が拡大すると予測されます。特に自動化技術や人工知能を活用した点検システムの導入が進むことで、さらなる効率化が期待されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電力塔点検用ドローンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電力塔点検用ドローンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の電力塔点検用ドローン市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを包括的に整理しています。
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市場概要
電力塔点検用ドローンは、送電鉄塔の点検や監視を目的とした無人航空機であり、カメラや各種センサーを搭載しています。高所や遠隔地にある設備の点検を安全かつ効率的に行うことができるため、エネルギー分野で重要な役割を果たしています。
世界市場規模は2024年に11.76億ドルと評価され、2031年には25.04億ドルに達する見込みです。年平均成長率は11.5％と高く、急速な市場拡大が予測されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、電力インフラの老朽化と保守需要の増加が挙げられます。従来の人手による点検に比べて安全性と効率性が高いことから、ドローンの導入が進んでいます。また、センサー技術や画像解析技術の進化も市場拡大を後押ししています。
一方で、規制や運用許可の問題、導入コストの高さが課題となっています。さらに、各国の関税政策や国際的な貿易環境の変化が供給網に影響を与える可能性があります。
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競争環境
本市場には複数の技術企業が参入しており、競争は活発です。主要企業としてはDJI、AeroVironment、Parrot、Applied Aeronautics、Skydio、Inspired Flight、Lockheed Martin、FOIA、JOUAVなどが挙げられます。
これら企業は高性能な飛行制御技術や画像処理技術を強みとし、製品の高機能化と差別化を進めています。市場は成長段階にあり、技術革新が競争優位性の重要な要素となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、固定翼型と回転翼型に分類されます。固定翼型は長距離飛行に適しており、広範囲の点検に向いています。一方、回転翼型は高い機動性を持ち、詳細な点検作業に適しています。
用途別では、定期点検、故障点検、その他に分類されます。定期点検は安定した需要を持つ主要分野であり、設備の予防保全に重要な役割を果たしています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米は先進的な電力インフラと技術導入の早さにより市場を牽引しています。欧州も同様に再生可能エネルギーの拡大に伴い需要が増加しています。
アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドにおける電力需要の増加とインフラ整備が市場成長を支えています。その他の地域でもインフラ開発の進展により需要が拡大しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は高い成長率を維持し、電力インフラの高度化とともに需要が拡大すると予測されます。特に自動化技術や人工知能を活用した点検システムの導入が進むことで、さらなる効率化が期待されます。