【矢野経済研究所プレスリリース】クリーニング関連市場に関する調査を実施（2026年） 2025年の国内クリーニング関連市場規模は前年比99.6％の2,799億7,000万円と微減傾向に

【矢野経済研究所プレスリリース】クリーニング関連市場に関する調査を実施（2026年） 2025年の国内クリーニング関連市場規模は前年比99.6％の2,799億7,000万円と微減傾向に