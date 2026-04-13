株式会社ブライセン（以下、当社）は、このたび「データエンジニアリングソリューション」サイトを新たに公開いたしました。

これまで当社では、アノテーション事業を中心としたサービスサイトを展開してまいりましたが、近年のデータ活用ニーズの高度化・多様化を受け、より包括的な支援体制の強化を進めております。

これに伴い、データエンジニアリング事業としての取り組みを広くご紹介するため、本サイトを開設いたしました。

本サイトでは、データ基盤の構築、データ活用支援、運用最適化など、企業のデータ活用を一貫して支援する各種ソリューションを掲載しております。

また、今後は導入事例やサービス詳細ページなどのコンテンツを順次拡充していく予定です。

当社は今後も、データ活用のパートナーとしてお客様のビジネス価値向上に貢献してまいります。

■データエンジニアリングソリューションサイト

dataengineering.brycen.co.jp

■お問い合わせ先

https://annotation.brycen.co.jp/contact/

株式会社ブライセンについて

株式会社ブライセンは、AI分野を中心としたデータエンジニアリング事業を展開しています。特にAI開発を支えるアノテーションサービスにおいて豊富な実績を有し、国内外の企業のAI開発を支援しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセンデータエンジニアリングソリューション本部

データエンジニアリングソリューション営業部

TEL：03-6264-7222

Email：bpo-sales@brycen.co.jp