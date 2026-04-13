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データエンジニアリングソリューションサイトを公開
株式会社ブライセン（以下、当社）は、このたび「データエンジニアリングソリューション」サイトを新たに公開いたしました。
これまで当社では、アノテーション事業を中心としたサービスサイトを展開してまいりましたが、近年のデータ活用ニーズの高度化・多様化を受け、より包括的な支援体制の強化を進めております。
これに伴い、データエンジニアリング事業としての取り組みを広くご紹介するため、本サイトを開設いたしました。
本サイトでは、データ基盤の構築、データ活用支援、運用最適化など、企業のデータ活用を一貫して支援する各種ソリューションを掲載しております。
また、今後は導入事例やサービス詳細ページなどのコンテンツを順次拡充していく予定です。
当社は今後も、データ活用のパートナーとしてお客様のビジネス価値向上に貢献してまいります。
■データエンジニアリングソリューションサイト
dataengineering.brycen.co.jp
■お問い合わせ先
https://annotation.brycen.co.jp/contact/
株式会社ブライセンについて
株式会社ブライセンは、AI分野を中心としたデータエンジニアリング事業を展開しています。特にAI開発を支えるアノテーションサービスにおいて豊富な実績を有し、国内外の企業のAI開発を支援しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブライセンデータエンジニアリングソリューション本部
データエンジニアリングソリューション営業部
TEL：03-6264-7222
Email：bpo-sales@brycen.co.jp