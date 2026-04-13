縦横整然と並ぶ漳州・埭美村（Daimei Village）の古民家（Gucuo、古厝）群。明代の景泰年間に構築された埭美村は、570年以上の歴史を誇ります。

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【漳州（中国）2026年4月10日新華社＝共同通信JBN】2026年Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy（福建省文化観光経済発展会議）が、「Building a World-renowned Tourist Destination and Fostering Cultural and Tourism as a Pillar Industry（世界的に有名な観光地を構築し、文化観光を柱産業として育成する）」をテーマに、中国南東部の福建省漳州で4月17-18日に開催されます。このイベントは、福建省の文化観光産業の包括的な高度化を推進し、「都市を活性化し、地域経済を強化するためにイベントを開催する」という目標の達成を図るものです。

開催都市である漳州は福建省南部に位置します。ユネスコ世界遺産の南京土楼（Nanjing Tulou）を擁し、山と海が出会う息をのむほど美しい景観を誇り、国内外の観光客が絶え間なく訪れています。今回の会議を機会として、漳州は、Maritime Culture（海洋文化）、Ecological Civilization（生態文明）、Tulou Heritage（土楼遺産）、Ancient City Charm（古代都市の魅力）、Minnan Architecture（閩南建築）という文化観光の5大テーマに取り組みを集中させます。福建語（閩南語）訳を掲載したポスターの発表、主な訪中市場の旅行会社を対象とした福建視察ツアーの実施、閩南文化の喜劇公演の開催といった取り組みを通じて、漳州は閩南文化の独自の魅力を世界の観客に示し、文化的な深みを備えた世界的観光地を目指す福建のビジョンを充実させます。

入手可能なデータによると、福建省の文化観光市場は2025年に堅調に推移し、インバウンド観光客はのべ555万2500人と、前年比51.2%増となりました。福建省は「Refreshing Fujian・Minnan Lifestyle（爽やかな福建・閩南ライフスタイル）」をテーマに、2026年をYear of Cultural and Tourism Consumption（文化観光消費年）に定めています。こうした背景を踏まえ、会議では「Minnan Lifestyle（閩南ライフスタイル）」イニシアチブを掲げ、約100件の特色ある文化観光シナリオを発表するとともに、電子ガイドマップを公開します。生態、文化、テクノロジーなど幅広い分野を網羅するこれらの取り組みは、終日型で多様化した消費モデルへの転換を促すことを狙いとしています。

ソース：Organizing Committee of the 2026 Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy