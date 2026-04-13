株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『広島県産レモン果汁を使った　しっとり、さわやか　厚切りバウムクーヘン』を2026年4月20日に発売いたします。


広島県産レモン果汁を使った　しっとり、さわやか　厚切りバウムクーヘン


商品名　　　： 広島県産レモン果汁を使った

　　　　　　　 しっとり、さわやか　厚切りバウムクーヘン

希望小売価格： 400円(税込)

内容量　　　： 8個

賞味期限　　： 90日

販売エリア　： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴　　　　： 広島県産レモン果汁を使用したさわやかな風味と甘みを味わえる、

　　　　　　　 しっとり食感のバウムクーヘンです。

　　　　　　　 個包装8個入りの大袋なので、ストックおやつにもぴったりです。



【ブランドコンセプト】

「全国特産シリーズ」は“地方創生　地域特産をお菓子にしました”をコンセプトに、地域特産品のおいしさや旬を、お菓子を通して楽しんでいただくブランドです。



【会社概要】

商号　　： 株式会社モントワール

代表者　： 代表取締役社長　北野 耕一朗

所在地　： 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立　　： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金　： 1,000万円

URL　　 ： https://montoile.co.jp/