株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』を2026年4月20日に発売いたします。





広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン





商品名 ： 広島県産レモン果汁を使った

しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン

希望小売価格： 400円(税込)

内容量 ： 8個

賞味期限 ： 90日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 ： 広島県産レモン果汁を使用したさわやかな風味と甘みを味わえる、

しっとり食感のバウムクーヘンです。

個包装8個入りの大袋なので、ストックおやつにもぴったりです。









【ブランドコンセプト】

「全国特産シリーズ」は“地方創生 地域特産をお菓子にしました”をコンセプトに、地域特産品のおいしさや旬を、お菓子を通して楽しんでいただくブランドです。









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/