関西トップクラスの精肉卸を展開する株式会社PFC(本社：大阪市住之江区／代表取締役：関口 孝行)グループの株式会社meet up(本社・代表取締役：同上)が運営する焼肉店「牛次郎」にて、新メニューの提供を2026年4月17日以降、各店舗にて順次開始いたします。

本施策では、希少部位「黒タン」を新提案し、名物ホルモンの開発や〆メニューの刷新を通じて、“焼肉体験”の満足度向上を図ります。









■開発背景

当社はPFCグループの一員であることを強みとし、中間コストを抑えることで、高品質な肉をリーズナブルにお客様に提供しています。今回は牛次郎での“焼肉体験”をより満足していただくために、主力商品の開発および〆メニューの改良を実施しました。









■商品の特徴

●黒タン一頭盛り(3,499円／税込3,848円)

タン元からタン先まで、黒毛和牛のタン1本を余すことなく味わえる一皿。

和牛ならではの濃厚な旨味と食感を、【上】・【並】・【厚切り特上】・【タンカルビ】といった部位ごとの違いを楽しめます。

※単品での提供あり

※取扱店舗(お初天神店・本町店・江坂店)





黒タン一頭盛り





●名物ホルモン「アカ」「シロ」

・アカ(799円／税込878円)

コクと旨味が広がる濃厚味噌ダレホルモン。ホルモンの脂と味噌の深みが絡み合う、やみつきの味わい。





名物ホルモン_アカ





・シロ(799円／税込878円)

旨味際立つ、極上塩ダレホルモン。溢れる旨味と食欲そそる香ばしさ。





名物ホルモン_シロ





●〆メニューの刷新

・“特製”石焼ピビンバ(999円／税込1,098円)

ふわふわの卵白を使用する“牛次郎特製”仕立て。





“特製”石焼ピビンバ





・〆の盛岡冷麺(899円／税込988円)

旨味が凝縮した牛骨スープとコシのある麺。王道の〆麺。





〆の盛岡冷麺





・“石焼”クッパ(799円／税込878円)

熱々の石焼に卵を入れて、卓上で出来立てを提供するライブ感のある一品。





“石焼”クッパ





■会社概要

商号 ： 株式会社meet up

代表者 ： 代表取締役 関口 孝行

所在地 ： 〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目-1-80

設立 ： 2019年2月19日

事業内容： 飲食店の経営

資本金 ： 1,500万円





【店舗情報】

店名 ： 精肉卸問屋直営焼肉店 牛次郎

(お初天神店・江坂店・本町店・福島店・セブンパーク天美店)

運営 ： 株式会社meet up(PFCグループ)

所在地： お初天神店／〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-22 日宝パティオ曽根崎 1F

： 江坂店／〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2丁目2-9 清洲江坂ビル 1F

： 本町店／〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目4-15

： 福島駅前店／〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目14-12 2F

： セブンパーク天美店／〒580-0032 大阪府松原市天美東3丁目500 1F





牛次郎お初天神店





【店舗URL】

お初天神店 ： https://www.instagram.com/gyujiro.ohatsu/

江坂店 ： https://www.instagram.com/gyujiro/

本町店 ： https://www.instagram.com/gyujiro.honmachi/

福島駅前店 ： https://www.instagram.com/gyujiro_fukushima/

セブンパーク天美店： https://www.instagram.com/gyujiro._seven_park_amami/