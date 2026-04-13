“黒タンを一本丸ごと”大阪の焼肉店「牛次郎」が新提案 関西トップクラスの精肉卸PFCグループの強みで実現
関西トップクラスの精肉卸を展開する株式会社PFC(本社：大阪市住之江区／代表取締役：関口 孝行)グループの株式会社meet up(本社・代表取締役：同上)が運営する焼肉店「牛次郎」にて、新メニューの提供を2026年4月17日以降、各店舗にて順次開始いたします。
本施策では、希少部位「黒タン」を新提案し、名物ホルモンの開発や〆メニューの刷新を通じて、“焼肉体験”の満足度向上を図ります。
■開発背景
当社はPFCグループの一員であることを強みとし、中間コストを抑えることで、高品質な肉をリーズナブルにお客様に提供しています。今回は牛次郎での“焼肉体験”をより満足していただくために、主力商品の開発および〆メニューの改良を実施しました。
■商品の特徴
●黒タン一頭盛り(3,499円／税込3,848円)
タン元からタン先まで、黒毛和牛のタン1本を余すことなく味わえる一皿。
和牛ならではの濃厚な旨味と食感を、【上】・【並】・【厚切り特上】・【タンカルビ】といった部位ごとの違いを楽しめます。
※単品での提供あり
※取扱店舗(お初天神店・本町店・江坂店)
黒タン一頭盛り
●名物ホルモン「アカ」「シロ」
・アカ(799円／税込878円)
コクと旨味が広がる濃厚味噌ダレホルモン。ホルモンの脂と味噌の深みが絡み合う、やみつきの味わい。
名物ホルモン_アカ
・シロ(799円／税込878円)
旨味際立つ、極上塩ダレホルモン。溢れる旨味と食欲そそる香ばしさ。
名物ホルモン_シロ
●〆メニューの刷新
・“特製”石焼ピビンバ(999円／税込1,098円)
ふわふわの卵白を使用する“牛次郎特製”仕立て。
“特製”石焼ピビンバ
・〆の盛岡冷麺(899円／税込988円)
旨味が凝縮した牛骨スープとコシのある麺。王道の〆麺。
〆の盛岡冷麺
・“石焼”クッパ(799円／税込878円)
熱々の石焼に卵を入れて、卓上で出来立てを提供するライブ感のある一品。
“石焼”クッパ
■会社概要
商号 ： 株式会社meet up
代表者 ： 代表取締役 関口 孝行
所在地 ： 〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目-1-80
設立 ： 2019年2月19日
事業内容： 飲食店の経営
資本金 ： 1,500万円
【店舗情報】
店名 ： 精肉卸問屋直営焼肉店 牛次郎
(お初天神店・江坂店・本町店・福島店・セブンパーク天美店)
運営 ： 株式会社meet up(PFCグループ)
所在地： お初天神店／〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-22 日宝パティオ曽根崎 1F
： 江坂店／〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2丁目2-9 清洲江坂ビル 1F
： 本町店／〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目4-15
： 福島駅前店／〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目14-12 2F
： セブンパーク天美店／〒580-0032 大阪府松原市天美東3丁目500 1F
牛次郎お初天神店
【店舗URL】
お初天神店 ： https://www.instagram.com/gyujiro.ohatsu/
江坂店 ： https://www.instagram.com/gyujiro/
本町店 ： https://www.instagram.com/gyujiro.honmachi/
福島駅前店 ： https://www.instagram.com/gyujiro_fukushima/
セブンパーク天美店： https://www.instagram.com/gyujiro._seven_park_amami/