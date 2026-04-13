JR西明石駅近くのホテルキャッスルプラザ内にあるイタリアンレストラン「カンポフェリーチェ」では、5月2日（土）～5月6日（水）の期間、薪窯で焼き上げるローストビーフを主役にしたランチビュッフェを開催します。 できたてのピザやパスタなどが並び、チョコレートファウンテンも楽しめます。キッズスペースも備え、小さなお子様連れでもゆっくりと過ごせます。

■薪窯ローストビーフと、できたての料理

薪窯で焼き上げるローストビーフをはじめ、パスタや前菜に温かい料理まで、できたてのメニューが並びます。つい何度も席を立ってしまうラインナップです。

■チョコレートファウンテンも登場

チョコレートが流れるファウンテンに、フルーツやマシュマロなどをつけて楽しめるコーナーも用意。お子様はもちろん、大人も思わず手を伸ばしたくなるひとときです。

■ホテルで過ごすゴールデンウィークのランチ

ホテルならではの落ち着いた空間に加え、駐車場も利用できるため、ご家族でも気軽に来店できます。キッズスペースも備えており、小さなお子様連れでも安心してランチタイムを楽しめます。

【ランチビュッフェのご案内】

■期間 5月2日（土）～5月6日（水） ■時間 11:30～14:30（最終入店 13:30） ■料金（税込） ・大人（中学生以上）：3,800円 ・小学生：1,500円 ・未就学児（3歳以上）：500円

https://www.castlehotel.co.jp/restaurant/stores/1/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャッスルホテル 〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2 https://www.castlehotel.co.jp/ 広報室：大角（おおすみ） TEL：078-927-1111（9:00～17:30） E-mail：nishiakashi_restaurant_pr@castlehotel.co.jp