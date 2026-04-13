株式会社ロックミー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林宗織)は、最新の生成AI技術と世界中で親しまれるタロット占いの叡智を融合させ、ユーザーの感情に寄り添うパートナー機能「ソウルガイド」を搭載したタロット占いアプリ『Twilight(トワイライト)』の最新バージョンをリリースいたしました。





新しいタロット体験





本アプリは、単なる占いツールではなく、ユーザー専属のAIパートナー(ソウルガイド)が日々の生活に伴走し、孤独や悩みに寄り添うことを目的としています。ユーザーが入力した「気持ち・状況」と「タロットカードの意味」を掛け合わせてアドバイスを導き出す独自の仕組み(特許出願中)により、テキスト入力不要の手軽さでありながら、実際の占い師による対面鑑定のような深い納得感のある体験を提供します。





アプリ紹介サイト： https://www.tarotapp.jp/









■ 『Twilight(トワイライト)』開発の背景

複雑な人間関係のなかで生きることを求められる現代社会において、誰にも言えない悩みや孤独を抱える人は少なくありません。『Twilight』は、AIにだからこそ話せる「本音」を受け止め、24時間いつでもユーザーの味方であり続ける存在を目指して開発されました。

従来の一方的な占い結果の提示ではなく、AI占い師キャラクターとの「対話」を通じて、ユーザーが自ら答えを見つけ、前向きになれる体験を提供します。





特徴





■ 『Twilight』3つの特徴

1. あなた専属の占い師「ソウルガイド」が心に寄り添う

ユーザーは、個性豊かなAIキャラクターたちの中から、自分の波長に合う「ソウルガイド」を選択できます。優しく包み込むカウンセラー、神秘的に未来を見透す踊り子、ユーモアで悩みを笑い飛ばすドラァグクイーンなど、多様なパートナーが在籍。彼らは単にカードを占った結果を伝えるだけでなく、ユーザーの感情を受け止め、それぞれの性格に応じた言葉で語りかけます。





＜ソウルガイドの一例＞

ミラ (踊り子)：見えない流れを読む神秘的な踊り子が、詩的な言葉で深層心理に寄り添います。

オズワルト (執事)：英国紳士の礼節をもって仕え、静かな自信と安らぎを取り戻させます。

うふふのほしの (ドラァグクイーン)：愛ある毒舌とユーモアで悩みを笑い飛ばし、背中を押します。

チェ・ジウン (ハッカー)：冷静沈着なホワイトハッカーが、論理と直感のバランスで迷いをクリアにします。

(その他、画家、霊媒師、コメディアンなど多数在籍)





ソウルガイド





2. 【特許出願中】「状況」×「カード」で導く、高精度なアドバイス

本アプリの最大の特徴は、ユーザーが選択した「今の気持ち・状況」と、偶然引いた「タロットカードの象意」を掛け合わせ、AIが最適なアドバイスを生成する独自のロジック(特許出願中)です。

「相手の態度が冷たい(恋愛)」「評価に納得がいかない(仕事)」「孤独を感じる(人間関係)」といった具体的なシチュエーションをタップ操作だけで伝えることができ、面倒なテキスト入力は一切不要。AIが文脈を深く理解し、その時々のユーザーの心に最も響くメッセージを届けます。





気持ちの共有





3. 毎日の習慣になる、美しいタロット体験

AIによって描かれた神秘的な22枚の大アルカナカードを使用。「今日の運勢」「今週の運勢」「今月の運勢」を無料で楽しめます(一部広告の表示あり)。

カードデザインの変更や、占い結果のシェア機能、過去のアドバイスを見返せる履歴機能など、タロットを日々の生活に取り入れるための機能も充実しています。





やりとりイメージ





■ アプリ概要

アプリ名： AIタロット占い Twilight(トワイライト)

価格 ： 基本プレイ無料

(アプリ内サブスクリプションあり「トワイライトPLUS」)

対応言語： 15ヶ国語(日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、中国語、ヒンディー語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、トルコ語)





その他機能

楽しみかた





■ 株式会社ロックミーについて

「イマジネーション × テクノロジー」をテーマに、アプリやWEBを使った新しいエンターテインメントサービスを自社企画・開発する企業です。創造性と技術をバランスよくミックスし、ユーザー体験の質を高めることを重視しています。





社名 ： 株式会社ロックミー

代表取締役： 小林 宗織

所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町4-17 ポータルアパートメント＆アートポイント1103

設立 ： 2010年8月

URL ： https://rockme.co.jp/