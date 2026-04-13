パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房WEBサイトにて、GW（ゴールデンウィーク）までにパソコンを揃えたい方にオススメの『GWに間に合うセール』を2026年4月23日（木）16時59分までの期間限定で開催中です。

■『GWに間に合うセール』開催中

パソコン工房インターネット通販ではただいま『GWに間に合うセール』を4/23（木）16:59まで実施中！ GW（ゴールデンウィーク）までにパソコンを揃えたい方にオススメのゲーミングPCやクリエイターパソコンなどを多数ご用意しております。 ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

◇『GWに間に合うセール』セール情報

実施期間：2026年4月10日（金）～2026年4月23日（木）16時59分まで https://www.pc-koubou.jp/pc/gw_sale.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260413_1&utm_content=nonpay

■ 会員限定！BTOパソコン送料無料実施中！

パソコン工房ではただいま、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンを送料無料でお届けしております！対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。 ※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ セール対象 BTOパソコン

下記は、セール対象モデルの例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M88M-285-TKXB 通常価格：449,700円 セール価格：339,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1206118&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260413_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 750W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SENSE-F1B8-LCR99D-BSX 通常価格：509,800円 セール価格：399,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189940&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260413_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9900X3D / AMD B850 / 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。） 製品名：SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX 通常価格：759,800円 セール価格：649,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178825&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260413_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ AI PRO R9700 32GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 ※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp