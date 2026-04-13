360°画像×AIによるDXソリューションを提供する株式会社AGENCIAへの資本参画に関するお知らせ

伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田畑信幸、以下「当社」）および伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太）は、株式会社AGENCIA（アジェンシア）（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：ジャン・ピエール、以下「AGENCIA」）の創業者であるジャン・ピエール氏から、AGENCIAの株式を取得し、資本参画を行うことに合意しましたのでお知らせいたします。

AGENCIAは、360°画像生成・解析技術およびAIを活用し、モビリティ分野をはじめとする各領域に向けてSaaS／PaaS型のDXソリューションを提供するテクノロジーカンパニーです。主力サービスの一つである「360°Car(R)（サンロクマルカー）」を通じて、車両の360°画像の生成・活用を支援し、顧客体験の向上や業務効率化に貢献しています。

本資本参画により、AGENCIAの「360°画像×AI」技術と、当社が有する顧客基盤・現場ネットワーク・販売力を組み合わせることで、モビリティ関連領域におけるDXの社会実装と事業拡大を目指します。

具体的な取り組みとして、「360°Car(R)」などのAGENCIAのサービスの導入を検討しており、これにより、WECARSをはじめとする当社のグループ会社において以下の実現を図ってまいります。

- 車両情報の訴求力向上による販売力の強化- 画像・情報の標準化を通じた中古車買取査定の平準化- 撮影・掲載等のオペレーションにおける業務効率化

今後は、中古車の販売・買取、オートオークション（AA）、CS（カーライフステーション）※1 ネットワークでの活用など、当社モビリティ事業における幅広い領域で連携が可能と見込んでおり、AGENCIAと具体的な協業の検討を進めてまいります。

「360°Car(R)」により360°全方位の車両画像撮影が可能

AI技術により画像認識と分類が可能

「360°Car(R)」が360°車両画像の累計登録数でギネス世界記録(TM)認定を獲得 正式記録名：Largest online album of 360° car views 認定日：2025年10月31日

※1 CSとは、カーライフステーションの略であり、当社が提案する複合サービス給油所

＜AGENCIA概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52192/table/72_1_1b4ef0bd50d53e63131637f74d379bbe.jpg?v=202604130451 ]