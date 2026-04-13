Uber Eats、北関東・福島・千葉の計15市町村でサービス提供開始

Uber Eats Japan合同会社

Uber Eats Japan合同会社（以下、Uber Eats）は、2026年4月13日（月）より、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の計15市町村において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始し、栃木県と千葉県の計7市町村でサービスを大幅拡大します。今回の拡大により、Uber Eatsが掲げる「Anywhere（日本全国津々浦々）」戦略を加速させ、地方都市における「新たな食のインフラ」として、日常の利便性向上と地域経済の活性化に貢献いたします。

＜サービス新規開始エリア＞

- 福島県：西郷村、白河市

- 茨城県：笠間市、石岡市、小美玉市

- 栃木県：益子町、大田原市、矢板市、真岡市（黄色部分。青色部分は既存提供エリア）

- 群馬県：沼田市、昭和村、みなかみ町

- 千葉県：旭市、白子町、匝瑳市（黄色部分。青色部分は既存提供エリア）

＜サービス拡大エリア＞

※詳細なエリアはこちら(https://app.box.com/s/hevdwferdzktnac61kf3dtissvp7yymg)のマップをご確認ください（黄色部分が対象）

- 栃木県：栃木市、足利市、那須塩原市、佐野市- 千葉県：長生村、大網白里市、茂原市

今回新たにサービスを開始する福島県白河市や群馬県沼田市、千葉県旭市などは、地元ならではのご当地グルメや活気あるロードサイド店舗が集まるエリアです。 Uber Eatsの導入により、これまで「車で買いに行く」ことが一般的であった地域においても、ご自宅や職場、レジャー先など、さまざまなシーンで地元の味を楽しめる「新たな食の選択肢」を提供します。 さらに、食品や日用品など急なニーズにも対応し、地域の皆さまの日常に寄り添うサービスの提供を目指してまいります。

また、地域の飲食店にとっては、初期投資を抑えながら「新たな販路」を確保できる機会となります。さらに、サービス開始を記念し、地域での配達パートナー確保を強力に支援します。対象エリアで新規登録し、4月30日（木）までに10回の配達を完了した方には50,000円（※1）の追加報酬を進呈。空き時間を活用した、地方における柔軟な所得機会を創出します。

今回のサービス開始およびエリア拡大を記念し、対象エリアで初めてご注文いただくお客さまに向けて、お得な特典をご用意しました。プロモーションコード【2026HELLO】をアプリで入力いただくことで、最大 2,500 円の割引が初回2回のご注文に適用されます。

今後もUber Eatsは、「Get Anything（なんでも手に入る）」プラットフォームの実現に向けて、お客さま体験の向上、加盟店とのパートナーシップの深化、配達パートナーの柔軟な働きやすい環境の提供、さらなるエリア拡大と機能強化を進めてまいります。

＜Uber Eats 初回注文特典＞

- 対象者：本発表エリアにて Uber Eats を初めて利用される方- 特典内容：初回2回のご注文にて2,500 円オフ（最低注文金額：2,000 円）- 利用条件：プロモーションコード【2026HELLO】をアプリ内で入力のうえ、注文を完了すること

※1 注意事項

・本キャンペーンは 2026 年 4 月 30 日（木）までの期間限定となります。

・本キャンペーンはアプリのプロモーションページには表示されません。

・本インセンティブは通常のインセンティブとは別に計算され、通常のインセンティブより 1～2 週間程度遅れて支払われます。

・万が一、インセンティブの条件を満たしても支払われない場合、サポートまでお問い合わせください。

・予告なくキャンペーン内容が変更または終了となる場合があります。

Uber Eats Japan合同会社について

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。 2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗*1と、12万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー