東京ユナイテッドBC「B3リーグ プレーオフ 2025-26」進出決定のお知らせ

株式会社東京ユナイテッドバスケットボール

いつもTUBCへご青援をいただきありがとうございます。



本日開催されました第28節 岐阜スゥープス戦 GAME2の試合結果を受け、東京ユナイテッドBCは2026年4月24日(金)～5月18日(月)に開催する「B3リーグ プレーオフ 2025-26」への進出が決定いたしましたので、お知らせいたします。



昨季の悔しさをB3リーグ最終年、最後のステージで必ず果たすため、レギュラーシーズン残り2試合も全力で戦いますので、引き続き大青援をよろしくお願い致します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LqP2XoUD0Pc ]

「B3リーグ プレーオフ 2025-26」開催概要について

【開催方式】

・レギュラーシーズン上位8クラブによるトーナメント戦（3戦2勝方式）

・「B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26」上位クラブのホーム開催

・最多21試合（最少14試合）

【チケット販売について】

ホーム開催クラブより販売。詳細は各クラブから発表。

その他詳細は「B3リーグ」公式HPよりご確認いただけます。

ホーム開催が決定した場合の日程及び会場

チケットの販売方法や販売スケジュール等につきましては決定次第お知らせいたします。

【B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)】

※TUBCが「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26(※準々決勝)」で2勝し、なおかつ対戦クラブより「B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26」で上位となる場合に開催

【日程】

Game1：5月5日(祝・火) 時間未定

Game2：5月6日(祝・水) 時間未定

Game3：5月77日(木) 時間未定 (※)

※Game3はGame2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

【会場】

有明アリーナ（サブ）

【B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)】

※TUBCが「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)」で2勝し、なおかつ対戦クラブよりも「B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26」で上位となる場合に「B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)」ホーム開催

【日程】

調整中

現在、開催会場・日時についてリーグ等と調整しています。

【会場】

調整中

■ 代表取締役社長 家本賢太郎 コメント

ようやく、「B3リーグ プレーオフ 2025-26」へ進むことができることになりました。

いつもコートサイドで、画面の前で、かならずTUBCを信じ続けていただいたBlue Rabbitsの皆さん、支え続けていただいているパートナー・関係者の皆さま、本当にありがとうございます。

今シーズンは、チームを信じ続けていただくために、相当長い道のりがありました。チームだけでなく、支えていただいている皆さんにとっても、思いどおりにいかない日も、折れそうになった瞬間もあったことと思います。

ただ、「信じる」ということは、根拠のないことではありません。選手たちの日々の練習、コーチやスタッフの準備、地道に積み重ねてきた時間--その事実への信頼です。試合を重ねるごとに、Blue Rabbitsの皆さんには、直接は見えない姿であっても、その裏側に必ず何かがあると感じていただけていたはずです。だからこそ、一歩前に進むことができました。

もちろん、まだ何も成し遂げていません。

今日は、通過点どころか、入口でしかありません。

ここからさらに、TUBCの力をお見せしましょう。

ここから先が、TUBCの本当の戦いです。

株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

代表取締役社長 家本 賢太郎



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