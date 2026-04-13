【CIBONE】3ブランドによるガラスジュエリーのPOP UPをCIBONE CASE（銀座）にて開催

株式会社ウェルカム

4月18日（土）よりジュエリーブランド「shisui（シスイ）」「Gleichenia（グレイキニア）」「LULI LAMPWORK（ルリ ランプワーク）」からガラスジュエリーにフォーカスしたジュエリー展のPOP UPをCIBONE CASE（銀座）にて開催します。

透明感あふれる涼やかで凛とした輝きが魅力のガラスジュエリー。職人の手吹きや加工技術により一つとして同じものはなく、まるで小さなオブジェのような存在感を放ちます。

今回のPOP UPでは、気鋭の3ブランドのガラスジュエリーが集結。ガラスという素材は同じながらもコンセプトやデザイン、技法などによって全く異なる印象を見せるガラスジュエリーの魅力をぜひご堪能ください。

水をテーマにしたガラスジュエリーブランド shisui

「shisui（シスイ）」は、水をテーマにガラスや金属など異なる素材を用いて制作を行うジュエリーブランドです。バーナーワークの技法を用い、水という流動的な存在をガラスとして定着させる表現を展開しています。

＜shisui（シスイ）＞

水の様々な姿をガラスや金属など異なる素材を通してかたちに起こす。

水は形を変えながら私たちの生活や考え方、思想、感情やその表現に関わりがある 水から生まれ水に還る 中には水があり、周りにも水がある 巡りながらも変わらない、輪廻する水という存在そのストーリーのピースをはめてゆく。

shisui：https://shisui-water.stores.jp/

Instagram :＠shisui_water(https://www.instagram.com/shisui_water/)

彫刻と空間思考を背景としたジュエリーユニット Gleichenia

Gleichenia（グレイキニア）は、彫刻を学んだ池ヶ谷香奈子と空間デザインを学んだ池ヶ谷侑によるコンテンポラリージュエリーユニットです。パート・ド・ヴェールの技法を用い、彫刻的および空間的な思考を背景としたガラス表現を行っています。

＜Gleichenia（グレイキニア）＞

イギリスで彫刻を学んだ池ヶ谷香奈子と、空間デザインを学んだ池ヶ谷侑による東京を拠点に活動するコンテンポラリージュエリーユニット。Gleichenia (グレイキニア) とは、シダ植物の一種である縁起物のウラジロの学名に由来し、対になった葉のかたちを、アートとデザインの視点が重なる表現と捉え、新たな物語を紡いでいくことを想像している。

胞子が新たな土地で芽吹き、生命を育むように--出自や価値観にとらわれない生き方に寄り添う表現を探求。伝統的な枠を超え、多様な素材と技法で実験的なアプローチを試み、ジュエリーの新しい可能性を追求し続けている。

Gleichenia：https://gleichenia.com/

Instagram : ＠gleichenia_jewellery(https://www.instagram.com/gleichenia_jewellery/)

とんぼ玉技法によるガラスジュエリー

LULI LAMPWORK（ルリ ランプワーク）は、ベルリンを拠点とするデザインスタジオによるジュエリーブランドです。とんぼ玉の技法を用い、複数の色ガラスを撚り合わせて巻き付けることで、線状の模様を持つ装飾的なガラス表現を特徴としています。

＜LULI LAMPWORK（ルリ ランプワーク）＞

2018年にベルリンで設立されたデザインスタジオ EETY studio による、とんぼ玉のジュエリー。1人の職人と2人のデザイナーの手によって、古来より変わらないとんぼ玉の製造技法を用い、すべて手作業で制作。ガラスをテキスタイルとして捉え、「溶かしたガラスを棒に巻き取り玉にする」というシンプルな製法をもとに、何色ものガラスを糸のように撚り合わせて巻き付け、その軌跡を文様として表現。

LULI＝瑠璃は日本の古語で、色ガラスや宝玉の意味。

Instagram : ＠luli_lampwork(https://www.instagram.com/luli_lampwork/)

Glass Jewelry Collection

会期：2026年4月18日(土) ～5月10日(日)

時間：10:30～20:30

場所：CIBONE CASE（銀座）

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

東京メトロ銀座線/丸の内線/日比谷線 銀座駅A3出口より徒歩2分

（直結の地下連絡通路あり）

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00 - 20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）



CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30 - 20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）



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ADDRESS 50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

OPEN 11am - 8pm

WEB SITE

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