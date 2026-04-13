株式会社メディコレとプラップノード株式会社がヘルスケア領域の広報支援で業務提携

株式会社メディコレ株式会社メディコレとプラップノード株式会社のロゴ

医療・ヘルスケア情報の安心化を推進する株式会社メディコレ（本社：東京都港区、代表取締役：橋本礼次郎、以下 メディコレ）は、広報 PR のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光、以下 プラップノード）と業務提携いたしました。

その第一弾として、 WEB 完結の医師監修サービス「メディコレ WEB」と統合型広報 DX 支援ツール「PR オートメーション」との相互送客およびシステム連携を開始します。医療・ヘルスケア業界の専門的な情報発信支援に加え、一般企業における「健康経営」や「ウェルビーイング」等に関する広報活動においても、医師による客観的な監修・コメントをスピーディーに取得できる体制を構築します。情報の信頼性が問われる現代において、業界を問わず、科学的根拠に基づいた企業コミュニケーションを

支援します。

■ 業務提携の背景

近年、ヘルスケア産業の拡大に加え、全産業的に「健康経営」や「ウェルビーイング」の取り組みが加速しています。 多くの企業が、社員の健康増進施策や、健康に配慮したオフィス環境、食品・サービスなどのリリースを発表していますが、自社だけの発信では客観性に⽋け、「情報の信頼性」や「客観的な評価」を得にくいという課題がありました。

一方で、通常の広報担当者が、リリースの客観性を担保するために適切な医師を探し出し、コメントを依頼するには多大な時間とコストがかかり、タイムリーな発信のハードルとなっていました。

こうした背景を受け、広報業務の効率化を支援するプラップノードと、最短 1 時間・オンライン完結で医師の監修・コメント取得が可能なメディコレが連携を開始しました。 これにより、ヘルスケア企業のみならず、「健康経営優良法人の認定」や「健康関連の社内施策」といった一般企業のプレスリリースにおいても、医師のコメントを付加し、メディアやステークホルダーからの信頼を高めることが可能となります。

■ 今後の展望

プラップノードとメディコレは、本提携を通じて、医療・ヘルスケア企業だけでなく、人々の健康に寄与するあらゆる企業の広報活動を支援します。広報 DX 支援と専門家ネットワークの融合により、社会に流通する情報の「質」を高め、企業と生活者の双方が安心できるコミュニケーションインフラの構築を目指します。

■ 会社概要

プラップノード株式会社

設立：2020 年 3 月 2 日

代表者：代表取締役 CEO 渡辺幸光

所在地：東京都中央区銀座 7-16-1 G-7 ビルディング 9 階

事業内容：広報 DX 支援ツール「PR オートメーション」の開発・提供プラップノード URL：https://www.prapnode.co.jp/

PR オートメーション URL：https://pr-automation.jp/

株式会社メディコレ

設立：2021 年 5 月

代表者：代表取締役 橋本礼次郎

所在地：東京都港区⽩金台 5-22-12 前田道路⽩金ビル 4F

事業内容：メディコレ WEB（オンライン医師監修）、コンテンツ制作（コラム・動画）、専門医によるマーケティング支援

URL：https://medicolle.co.jp/