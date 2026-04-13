舞妓さんがホテルに！？京都で「泊まるだけじゃない」特別な体験を提供！スーパーホテル京都・四条河原町店にて舞妓演舞イベント開催宿泊者限定で鑑賞＆記念撮影を実施

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトとしたホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、スーパーホテル京都・四条河原町において、舞妓による演舞披露および写真撮影イベントを2026年3月～4月の期間限定で開催いたします。

本イベントは、京都を訪れる国内外の宿泊者に向けて、日本の伝統文化をより身近に体験いただくことを目的に実施するものです。館内で気軽に本格的な舞妓の演舞を鑑賞できるほか、演舞終了後には記念撮影の時間も設けており、滞在そのものが特別な思い出となる体験を提供いたします。

■ 背景

スーパーホテルでは、宿泊そのものの価値向上を目的に他のホテルにはない滞在体験の提供に取り組んでおります。その一環として、京都ならではの文化である舞妓演舞を館内で体験できる本イベントを企画しました。舞妓がホテル館内で演舞を披露する機会は非常に限られており、宿泊者が間近で鑑賞し、記念撮影まで行える本取り組みは、貴重な体験としてご好評をいただいております。3月および4月には計12回実施し、各回40～60名の宿泊者にご参加いただくなど、多くの反響が寄せられています。

今後は、本取り組みへの反応を踏まえ、定期的な開催に加え、観光需要が高まる秋の紅葉シーズンでの実施も視野に入れ、さらなる滞在価値の向上を図ってまいります。

■ 開催概要

本イベントでは、京都の伝統文化である舞妓の演舞を、ホテル館内で間近に鑑賞いただけます。優雅な舞や所作を至近距離で体感できるほか、演舞終了後には舞妓との記念撮影の時間も設けており、宿泊者限定で特別なひとときをお楽しみいただけます。

京都・祇園エリアでは芸妓・舞妓への無断撮影を控えるよう呼びかけが行われている中、本イベントは正式な場として安心して撮影ができる貴重な機会となっています。

・開催場所：スーパーホテル京都・四条河原町（https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/shijyo/）

・対象：当ホテル宿泊者限定

・料金：無料

・ 開催日（4月）：4月1日、4月3日、4月6日、4月8日、4月11日、4月15日、4月18日、4月22日、4月25日

■ SNSでの情報発信

イベントの様子や最新情報は、スーパーホテル京都・四条河原町公式Instagramにて発信しております。

Instagram：https://www.instagram.com/superhotel_kyoto_official/

■ 参加者のコメント アンケートやお客様からの声

「他にはない貴重な体験となった」(オーストラリアからのお客様)

「日本の伝統Maikoを滞在期間に出会え踊りを見る事が出来感激した、このような滞在になるとは想像していなかった」(フランスからのお客様)

「wonderful最高体験になった、とても特別な体験になったまさにSUPERなホテル」(メキシコからのお客様)

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内178店舗、海外2店舗を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/