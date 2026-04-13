FOLIOホールディングスの総取扱資産残高が1兆円を突破

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「当社」）は、2026年4月13日時点で、当社の総取扱資産残高（※1）が1兆円を突破したことをお知らせします。

当社グループは、「ROBOPRO(R)」、「4RAP」を活用した投資一任運用サービスおよびAI予測を活用した投資助言など、多様な金融ソリューションの提供を通じて、様々なお客さまのニーズに対応してきました。この度、総取扱資産残高が1兆円を突破したことは、これまでの取り組みが着実に広がりを見せている結果と受け止めています。当社グループの総取扱資産残高については、2025年3月末時点の約2,632億円から、1年間で約6,604億円増加し、約3.5倍の規模となりました。

この成長を支えている一つの柱が、AI投資運用事業です。当社の子会社である株式会社FOLIOとAlpacaTech株式会社が共同で開発したAI投資「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測を基に投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ資産運用サービスで、2020年1月の提供開始から2026年3月において＋162.9%の運用パフォーマンス（※2）を実現しています。また、FOLIOが提供するAI運用エンジンは「ROBOPROファンド」をはじめとし、私募投信含めて9つの投資信託の運用にも活用されています。マルチアセット型に加え、米国株式や日本株式にも対応したAI運用エンジンを開発・提供し、現在の残高拡大につながっています。

もう一つの柱である金融インフラストラクチャー事業では、金融機関向けに提供する運用基盤システム「4RAP」の実績が拡大しています。「4RAP」は現在、株式会社SBI証券、株式会社愛媛銀行、岡三証券株式会社、株式会社足利銀行に導入されており、合わせて12の投資一任サービスが提供されています。「4RAP」の特徴を活かすことで、各金融機関がそれぞれのお客さまのニーズに合わせた運用商品の提供を行うことが可能となり、各サービスにおいて順調に残高が増加しています。

引き続き当社グループはAI運用エンジンと運用基盤システムの強みを基に金融機関との連携を拡大し、革新的な金融ソリューションを通じて、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

■代表取締役社長 兼 CEO 甲斐真一郎のコメント

FOLIOホールディングスでは、このたび総取扱資産残高が1兆円を突破いたしました。この大きな節目を迎えるにあたり、当社グループの関連サービスをご利用いただいているお客さま、そして協業していただいている全国の金融機関やSBIグループ各社の皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回の1兆円到達は、これまで継続的に取り組んできた事業構造の進化が複層的に機能し始めた結果であると認識しています。様々なお客さまのニーズに寄り添い、プロダクトや運用基盤、AI運用エンジンを一体で進化させてまいりました。今後も、「明日の金融をデザインする。」というグループミッションのもと、最適な形でテクノロジーと運用ノウハウをお届けし、資産運用のあり方そのものを前に進めてまいります。引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■総取扱資産残高の内訳 （2026年4月13日時点。単位：億円、単位未満切り捨て）

※1「総取扱資産残高」：当社の子会社が関与する下記資産の残高合計

・「AI投資運用事業」：「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスに関連してお預かりしている資産（ROBOPRO等）」および「当社子会社が投資助言業を行っている金融商品の資産（ROBOPROファンド等）」の合計金額。「ROBOPROファンド」の項目は公募のみを記載

・「金融インフラストラクチャー事業」：「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスの預り資産」の合計金額

・記載数値は速報値であるため、今後、修正となる可能性があります

※2 ROBOPROの運用実績は、運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、投資配分の変更は最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、投資配分の変更時に再投資したと仮定して計算しています。分配金や投資配分の変更時の譲渡益に係る税金は考慮していません。計算は円建てで、2020/1/15を基準として2026/3/31時点の騰落率を小数第2位以下を切り捨てて表示しています。

※「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です

■FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶︎URL： https://folio-hd.com

■会社概要

株式会社 FOLIOホールディングス

本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日