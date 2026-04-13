マウザー、最新の「Empowering Innovation Together プログラム」シリーズで人工知能が日常のテクノロジーと体験に与える影響を探る

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、「Empowering Innovation Together（EIT）」技術シリーズの2026年第1弾として「Engineering AI for Daily Life(https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily)」を発表しました。本シリーズでは、支援検索やメッセージングツールから、個人の健康状態をモニタリングするウェアラブル機器に至るまで、人工知能が日常の製品やサービスにどのように組み込まれているかを探ります。AI機能が消費者向けデバイスやコネクテッドデバイス全体に広がる中、エンジニアはこれらの技術が現実でより有用で直感的、かつ信頼できるものとなるようシステム設計を進めています。

■マウザー社長Jeff Newell（ジェフ・ニューウェル）のコメント

「AIは実験段階の技術から、日常的に人々が頼る存在へと急速に進化しています。その活用のあり方を形づくるうえで、エンジニアは重要な役割を担っています。AIが消費者向けデバイスやコネクテッドシステム全体に組み込まれていく中で、人間の専門性を支えつつ、信頼性と安心性を維持するよう設計されることが重要です。本EITシリーズは、次世代のAIソリューションを構築するために必要なツールや知見をエンジニアが探求する手助けとなります」

AIエージェントやインテリジェントツールが家庭やコネクテッドデバイス、デジタルサービスに統合されるにつれ、エンジニアはユーザーの判断力を高めながら主導権を維持できるシステム開発を進めています。同時に、透明性やプライバシーの確保にも重点が置かれています。さらに、すでにAIを活用した新しいプラットフォームが登場し、その可能性を示しています。例として、簡単な会話から旅行プランを自動で作成したり、コネクテッドデバイスを通じて健康状態を深く把握したりすることが可能になりました。

「The Tech Between Us」ポッドキャスト(https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily#podcasts)では、マウザー技術コンテンツディレクターのRaymond Yinと、スイス・チューリッヒのセキュリティ企業scip AGの上級研究員Marisa Tschopp氏が、人間の相互作用や日常体験におけるAIの新たな役割について考察しています。AIの進化がテクノロジーを活用したコラボレーションにどのような変化をもたらすのか、また日常への統合がもたらす長期的な影響やメンタルヘルス分野での応用についても掘り下げています。

■ マウザー技術コンテンツディレクターRaymond Yinのコメント

「AIは実験段階を超え、日常的に人々が頼る製品へと広がりつつあります。今回のEITでは、AIイノベーションの次の時代を見据え、人々の能力を高め、より良い暮らし方を再考するために、この技術をどのように活用できるかを探っています」

EITシリーズではポッドキャストに加え、詳細な動画や技術記事、関連インフォグラフィック(https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily#infographic)、さらに購読者限定コンテンツ(https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily#subscribe)などを通じて、日常におけるAIの活用を多角的に掘り下げています。AIが技術的な専門性をどのように高められるか、さまざまな事例を検証することで、エンジニアは人々の考え方や意思決定、創造のあり方を再定義するツールを開発できるようになります。同時に、プライバシーやユーザーの主体性を守ることも重視されています。



2015年に始まったマウザーの「Empowering Innovation Togetherプログラム」は、電子部品を紹介するプログラムとして、業界で最も認知されているプログラムの一つです。

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マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



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