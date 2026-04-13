社会福祉法人友愛学園、マッスルスーツ導入で身体負担軽減と就労支援を両立

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、社会福祉法人友愛学園 青梅福祉作業所に、アシストスーツ「マッスルスーツExo-Power (R)」を2026年2月に納品しました。

マッスルスーツExo-Powerの利用シーンマッスルスーツExo-Powerの利用シーン

■就労機会の創出と身体負担軽減の両立が求められる障害者通所施設の現状

障害者通所施設では、一般就労が難しい方々に対し、企業からの受託作業などを通じて就労機会を提供し、就労意欲の向上や社会参加を支援しています。こうした取り組みは、地域における自立支援の基盤として重要な役割を担っています。

一方で、リサイクル業務や資材の分解・運搬など、身体的負担を伴う作業も多く、体力や身体の状態に応じて対応できる業務が限られるケースも少なくありません。そのため、身体への負担を軽減しながら、対応できる作業の幅を広げることが課題となっています。

さらに、2026年7月には民間企業における障害者の法定雇用率が2.5％から2.7％へ引き上げられる予定（※）であり、障害者雇用の対象企業数は今後さらに拡大する見込みです。障害者通所施設をはじめとする福祉施設の働き方や支援の在り方は、一般企業における障害者雇用や職場環境整備を考える上でも参考となる取り組みといえます。

※厚生労働省「障害者雇用率制度の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#01

■社会福祉法人 友愛学園 青梅福祉作業所 副所長 サービス管理責任者 島田健史様より

当施設は、利用者が通所し、箱折りや除草作業、リサイクル活動などを通じて工賃を得る就労支援を行っています。中でも、給湯器（約30kg）の分解・分別作業は、持ち上げや移動の負担が大きく、職員・利用者ともに腰への負担が課題となっていました。実際に「腰が痛い」という声も多く、コルセットを使用するケースもありました。また、当施設にはダウン症のある利用者もいらっしゃいます。筋力や関節の特性から、重作業では身体への負担や怪我のリスクが高くなるため、安全面への配慮が必要不可欠でした。

今回マッスルスーツを導入したことで、前かがみや屈伸といった動作が楽になったとの声が多く、装着も想像以上に簡単で、現場でも日常的に活用されています。20代から70代まで幅広い層が働いていますが、現場の反応も良く、「作業が楽になった」という実感が広がっています。

福祉の現場では、一人ひとりの特性に合わせて働く環境を整えることが重要です。アシストスーツの活用により、身体的な負担を軽減するだけでなく、これまで難しかった作業にも挑戦できるようになり、作業の幅が広がるという点に大きな価値を感じています。

身体を守るだけでなく、働く可能性を広げるツールとして、同様の課題を抱える施設にとっても有効な選択肢になるのではないかと考えています。

■マッスルスーツ Exo-Power (R)（エクソパワー）

シリーズ最大補助力をもつ外骨格型アシストスーツ。圧縮空気を使用した人工筋肉が 27kgf の補助力を発揮。重量物の持ち上げや中腰作業での腰の負担を軽減します。中腰姿勢による腰への負担が大きい介護、農業、漁業、建築業、製造業など、様々な作業現場で幅広く利用されています。

製品名：マッスルスーツExo-Power(R)

メーカー希望小売価格：214,500 円（税込）

サイズ：Sサイズ150cm～165cm、Mサイズ160cm～185cm

ブランドサイト： https://musclesuit.co.jp/product/exo-power/

〇「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

＜製品ラインナップ＞

＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

マッスルスーツExo-Powerマッスルスーツシリーズラインナップ

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂４丁目２－２

森戸記念館3階（東京理科大学13号館）

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/

※移転・リニューアルオープンのため一時休館中です。4月16日より再開予定です。

アシストスーツショールーム