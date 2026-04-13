クリエイティブユニット「時速２４６」が法人化！代表には、主宰者・川本成が就任！

株式会社時速246

この度、数々の舞台公演を企画・プロデュースしてきた「時速２４６」が法人化いたしましたので、ここにお知らせいたします。また、代表取締役社長には川本成が就任しましたことをあわせてご報告いたします。

代表の川本は、１９９１年に萩本欽一氏が結成した「欽ちゃん劇団」に１期生として在籍し、１９９４年、同期の堀口文宏氏とともに「あさりど」を結成。フジテレビ『笑っていいとも!』９代目いいとも青年隊として活動きたほか、現在に至るまでバラエティ番組に加え、役者として舞台・テレビドラマ・映画、さらに声優として数多くの作品に出演してきました。

「時速２４６」は２００７年に結成されたクリエイティブユニットで、立ち上げ当初より川本自らが主宰者として牽引してきました。２０１１年に「時速２４６億」に改名された後も、さまざまな作家・演出家・役者を巻き込みながら、ほぼ毎年のペースで舞台公演を実施。その数は、実に２４本にものぼります。

【公式ホームページ】：www.jisoku246.co.jp

【公式Xアカウント】：@jisoku246

【公式YouTubeチャンネル】：@jisoku246

新会社ロゴ新活動ロゴ新会社設立にあたり、代表の川本がコメントを寄せています。

19年続けてきた『時速246』。この度、株式会社にします。

今まで沢山の素晴らしい方々のお力を借りて、

ここまで走ってくることができました。

僕はひとりでは何もできないと知っています。

人がいれば、人と繋がれば、必ず何かが産まれる。

だからこそ、新たな未来を産み出すための『場所』をつくろうと決めました。

ここらでもう一段ギアを上げて、更に加速します。

全部ぜんぶ、エンタメに変えるために。

クリエイターとしての僕の最新作は、この会社設立そのものです。

株式会社時速246

代表取締役社長 川本成

速報第一弾！

豪華ゲスト陣も多数参加！株式会社時速２４６会社設立記念パーティ、開催！

また株式会社時速２４６では、以下の通り、新会社設立を記念したパーティを開催いたします。小野坂昌也さんはじめ、川本と懇意にしていただいている役者さんや声優さんなど豪華ゲスト陣も駆けつけてくださる予定です。メディアの皆様におかれましては、パーティ会場でのご取材撮影も承っておりますので、ぜひご検討ください。

株式会社時速２４６会社設立記念パーティ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179800/table/2_1_622c3a61fb2f1c23aeed12551c106d9b.jpg?v=202604130151 ]

出演者情報等、詳細は決まり次第、ホームページやSNS等を通じてお知らせいたします。

速報第二弾！

株式会社時速２４６の本公演上演が決定！発足一作目に選んだのは、名作『ラビトン -rabbit on-』の朗読劇！

法人化した勢いをそのままに、2026年6月、本公演の上演が決定いたしました。

演目は、2019年に川本が初脚本・演出を手がけた『ラビトン -rabbit on-』の朗読劇バージョン。

生演奏とともに、10数名におよぶ豪華声優、俳優陣が出演。日替わりキャストでお送りする予定です。

出演者情報、チケット販売時期等、詳細は決まり次第、ホームページやSNS等を通じてお知らせいたします。

株式会社時速２４６の志

これまで時速２４６／時速２４６億は、舞台公演を中心に活動してまいりましたが、株式会社となり、さらに多方面でエネルギッシュにクリエイティブに爆走していく所存です。開設したホームページやSNSなどを通じて、今後の予定などを随時発信してまいりますので、ぜひチェックもお願いいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PEvbYm0c3eo ]

株式会社時速２４６コンセプトムービー

【川本成プロフィール】

欽ちゃん劇団 １期生として在籍。１９９４年“あさりど”としてコンビを組み、CX「笑っていいとも！」９代目いいとも青年隊で注目を集め、その後もテレビ・ラジオ・声優・舞台など幅広い分野で活動中。声優として「テニスの王子様」（河村隆役）や「義風堂々！！」（茂助役）など数々の作品に出演。アニメ「ROLY POLY PEOPLES」ではクリエイティブディレクターおよびストーリ一制作を務める。舞台では、月刊「根本宗子」、「ブルドッキングヘッドロック」など話題の劇団に多数出演する他、２００７年より演劇ユニット「時速２４６／時速２４６億」を主宰し、精力的に作品をプロデュースしている。脚本家・演出家としても数々の作品を手掛け、代表作は劇団 EXILE「勇者のために鐘は鳴る」（上演台本・演出）、劇団 EXILE「-JAM-ザ・リサイタル」（脚本、演出）、舞台「よんでますよアザゼルさん。」（脚本・演出・出演）、「パペットミュージカルすみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ」（脚本・演出）、「さよう、ならば、また、」（脚本・演出）、ぶたい「まちカドまぞく」（脚本・演出）、「ゼブラ」（演出）、「クリエイターズハイ」（演出）、プロトデウスの方舟（脚本、演出）など多数。

【時速２４６とは】

川本成が主宰するクリエイティブユニット。２００７年の舞台初演を果たし、２０１１年に『時速２４６億』に改名。以降、ほぼ毎年のペースで舞台公演を行ってきました。川本が自らキャスティングを行い、毎回様々な作家・演出家を迎え、ジャンルにとらわれない作品を精力的にプロデュースしています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 時速２４６

E-mail：info@jisoku246.co.jp

【株式会社時速２４６会社設立記念パーティ

および、朗読劇『ラビトン -rabbit on-』に関するお問い合わせ先】

株式会社ピウス

E-mail：pius-official@piusinfo.com

https://prtimes.jp/a/?f=d179800-2-7f06e0fe91250b99d9b3c520698bf4ef.pdf