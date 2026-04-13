栃木県 初進出！フルリノベーションの食事付き学生マンション「学生会館Uni E’meal宇都宮」運営開始

株式会社ジェイ・エス・ビー

UniLife(ユニライフ)のブランドで全国の学生マンションの企画開発・仲介斡旋・運営管理までをトータルで行う株式会社ジェイ・エス・ビー(本社：京都府京都市、代表取締役社長：森 高広)は、2026年1月にフルリノベーションを終えた、当社の栃木県初進出となる食事付き学生マンション「学生会館Uni E’meal宇都宮（ユニエミールウツノミヤ）」の運営を開始したことをお知らせします。

「学生会館Uni E’meal宇都宮」食堂スペース

【栃木県初進出／フルリノベーション】

当社が栃木県で運営する学生マンション第一弾は、自社開発・自社保有の食事付き学生マンション「Uni E'meal（ユニエミール）シリーズ」での進出となりました。本物件は、大手企業の社宅であった建物を再利用し、ブルックリンスタイルをデザインテーマに全150室のフルリノベーションを実施しました。宇都宮大学の峰キャンパスまで徒歩6分、陽東キャンパスまで自転車で9分、徒歩圏内にはコンビニやドラッグストア、スーパーのほか、宇都宮芳賀ライトレール線「峰」駅もあり、利便性の高い生活環境にあります。

【栄養士監修メニュー／充実の共用スペース／学び・成長・繋がり】

当社プロデュースの食堂、UniTime Kitchen(ユニタイムキッチン)では、栄養バランスの取れた管理栄養士監修のメニューが館内調理で朝夕2食が提供され、ウェルカムパーティなど館内コミュニティの活性化に繋がるイベントを行います。

また、館内には、自身の学びや成長、仲間との交流に役立つ多様な仕掛けを配置しています。500冊以上の漫画や雑誌のある「交流ラウンジ」をはじめ、ダイエットやトレーニングに最適な「アスレチックジム」、勉強に集中できる「スタディルーム」、ゼミやサークル活動に使える「ミーティングルーム」、楽器演奏が可能な「ミュージックスタジオ」などがあります。スタジオ内には、リノベーションされた建物の魅力と掛けて、古いものの良さを感じていただきたいと、約300枚のアナログレコードを自由に鑑賞できるスペースを設けています。

【プライベート重視、家具家電付きの居室／安心の24時間対応】

個室内はバス、トイレ、独立洗面化粧台、キッチンを設置したプライベート重視の完全個室となっています。ベッド、カウンターデスク、チェア、収納、冷蔵庫、電子レンジといった家具家電を備え付け、引越しによる手間、時間、費用の負担を減らしています。

また、設備の故障などのトラブルの際には、当社グループの24時間管理窓口が対応します。

【セキュリティ充実】

特にセキュリティを重視しており、日勤管理人の配置はもちろん、オートロック、防犯カメラ、居室、管理会社をネットワークで繋いだオリジナルのセキュリティシステム（UMSS）を導入しています。共用部には通報ボタンによる24時間警備会社駆け付けシステム(ユニセーフ24)を、各居室の玄関には防犯性の高い暗証番号式キーを採用しています。

【学生マンションが必要とされる背景】

進む少子化の一方で大学進学率は過去最高を記録し、学生数は安定した推移を見せています。かつて4畳半一間で風呂トイレ共同といった学生のひとり暮らしは、ワンルームタイプの風呂トイレ付の個室タイプへと様変わりしました。近年では、安心感、快適性、プライベート重視といったものが学生のひとり暮らしに求められています。また、若者の偏食や少食、人間関係の希薄化なども意識されるようになり、しっかりとした食事が摂れ、入居者間交流ができる食事付き学生マンションの人気が高まっています。

＜概要＞

名称 ：学生会館Uni E’meal宇都宮（読み：ユニエミールウツノミヤ）

所在地 ：栃木県宇都宮市平松町530-1

立地 ：宇都宮大学 峰キャンパス 徒歩6分、陽東キャンパス 自転車9分

構造 ：鉄筋コンクリート造3階建 ／ 居室数：全150室

敷地面積 ：7,778.96平方メートル 建築延床面積：5,712.7平方メートル

完成 ：1994年4月

間取 ：1K（22.6 m²～45.3m²／7.1帖～17.6帖）、1LDK （45.3m²）

居室設備 ：バス、トイレ、IHキッチン、独立洗面化粧台、温水洗浄便座、エアコン、ベッド、

デスクカウンター、チェア、冷蔵庫、電子レンジ、インターフォン（TVモニター付）、

暗証番号式キー、クローゼット、吊棚、シューズケース、居室照明器具、浴室乾燥機、

ネット回線（Wi-Fi対応）

共用部設備：オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、駐車場、

共用ランドリー（女性専用あり）、ミュージックスタジオ、アスレチックジム、

ミーティングルーム、スタディルーム、食堂（UniTime Kitchen）、

共用ラウンジ（UniTime Lounge）、無人売店、自動販売機

改修完了 ：2026年1月30日

本格稼働 ：2026年4月1日

＜入居・月額費用の目安＞

家賃 ：4.5万円～5.95万円(食費別：2.97万円(税込))

入館金 ：1年契約8万円 または 2年契約15万円

年間管理費：19.8万円（月払い可）

敷金 ：5万円 または 7万

その他 ：UniLife総合補償加入要他

当館の詳細は、HPをご覧ください。⇒https://unilife.co.jp/view/12846/

【その他画像】

交流ラウンジ（UniTime Lounge）左：改装前 ／ 右：改装後食堂（UniTime Kitchen）左：改装前 ／ 右：改装後ミュージックスタジオ 左：レコード鑑賞スペース ／ 右：演奏室アスレチックジム ミーティングルーム居室 外観料理の一例 UniTime Kitchen ロゴマーク

【当社概要】

株式会社ジェイ・エス・ビー

本社所在地：京都府京都市下京区因幡堂町655番地

創 業： 1976年12月

上 場： 東証プライム（証券コード3480）

代 表： 代表取締役社長 森 高広

U R L： https://www.jsb.co.jp/

全国の学生マンション検索サイト: https://unilife.co.jp/

ジェイ・エス・ビーグループは1976年の創業以来、全国で学生マンションの運営管理を手掛け、現在では北海道から沖縄まで学生向け賃貸仲介店舗「UniLife（ユニライフ）」85店舗を展開、2025年４月時点で99,300室を管理しています。近年では、食事や家具家電付きの住まいの提供や、学生の「学び・成長」を支援する取り組みに力を入れています。