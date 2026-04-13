【3周年記念・特別企画】衝撃価格！西新宿「ハワイアンカフェオルオル」にて、希少な「SORACHI 1984」を含むクラフトビール5種のフリーフローを“1,000円”でご提供！

株式会社otto

株式会社ottoホールディングス（本社：東京都、代表取締役：伊勢崎正雄）の子会社で、「もつ焼き 角吉」などを展開する株式会社サンライズフーズは、同社が運営する西新宿にある「Hawaiian Cafe OluOlu （ハワイアンカフェオルオル）」にて、キリンビールが提供するクラフトビール専用サーバー「Tap Marche（タップ・マルシェ）」のフリーフロー（飲み放題）キャンペーンを期間限定で実施いたします。

・本キャンペーンでは、通常一杯あたり800円～1,200円のクラフトビールをご提供いたします。

・フリーフロー価格、通常1,800円（税別）のところ、キャンペーン期間中15:00～18:00の時間限定で、さらにお得な特別価格”1,000円（税別）”にてご提供いたします。

【キャンペーン概要】

日常にハワイアンスタイルの「癒し」を提案する「Hawaiian Cafe OluOlu （ハワイアンカフェオルオル）」の開放的な空間で、個性豊かなキリン「Tap Marche（タップ・マルシェ）」クラフトビールを存分に楽しんでいただける企画です。高品質なクラフトビールを驚きの価格で提供いたします。

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実施内容： キリン「Tap Marche（タップ・マルシェ）」クラフトビール5種 1時間飲み放題（ラストオーダー15分前）

※５種のクラフトビールは厳選したものを毎日入れ替えます（予定）

特別価格： 1,000円（税込1,100円） ※通常1,800円（税込1,980円）

実施期間：2026/4/13月～4/24金

時間限定： 15:00 ～ 18:00

延長料金： 30分単位 900円（税込990円）

ラインナップ例

【注目のラインナップ（5銘柄）】

伝説のホップを使用した銘柄から、フルーティーな一杯まで幅広く取り揃えました。

SORACHI 1984： 伝説のホップ「ソラチエース」のみを使用。唯一無二の香りが特徴。

SPRING VALLEY JAPANエール＜香＞： 和柑橘のような香りと、すっきりとした後味。

SPRING VALLEY JAZZBERRY： ラズベリーが香る、心地よい酸味のフルーツビール。

よなよなエール： つややかな琥珀色、柑橘系を思わせる華やかでカスケードホップの香り。

ブルックリン・ディフェンダーIPA： トロピカルフルーツのような香りと、しっかりした苦味。

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【「Tap Marche（タップ・マルシェ）」とは】

「より身近に、多彩なクラフトビールを。」という想いからキリンビールが展開するサービス。1台で4種類のクラフトビールを提供できる小型サーバーを活用し、全国の個性豊かなブルワリーから厳選された高品質なビールを、常にフレッシュな状態で楽しむことができます。

【店舗の特徴：Hawaiian Cafe OluOlu （ハワイアンカフェオルオル）】

店名の「OluOlu」はハワイ語で「心地よい、楽しい」を意味し、日常から離れて癒やしの時間を過ごせる空間を目指しています。

開放的な空間： 都心にいながらハワイの風を感じるような、リラックスできる内装。

こだわりのフード： ビールと相性抜群のガーリックシュリンプや、看板メニューのパンケーキを提供。ロコモコやガーリックシュリンプ、ポキボウルといった王道のハワイ料理も充実。

サードプレイスとしての役割： 地域の方々が驚きと安らぎを感じられる空間作りを追求しています。

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Hawaiian Cafe OluOlu （ハワイアンカフェオルオル）西新宿店

住所東京都新宿区西新宿7-7-33 新銘ビル 1F

予約・お問い合わせ 050-5593-0228

Instagram https://www.instagram.com/hawaiiancafeoluolu/

ご予約時のポイント

キャンペーンの利用：「クラフトビール5種飲み放題（1,000円）」を利用される場合は、予約時の備考欄に「クラフトビール飲み放題希望」と添えるか、入店時にスタッフへお伝えいただくとスムーズです。

ハッピーアワーの時間帯： 今回の特別価格は「15:00～18:00」ですので、この時間枠でのご予約をおすすめします。

営業時間:月・火・水・木・日・祝日11:00 - 21:00／金・土・祝前日11:00 - 22:00

※ラストオーダーは料理が閉店60分前、ドリンクが30分前（日曜～木曜・祝日はそれぞれ20:15 / 20:30）の設定となっています。

休業日: なし（年中無休) ※省く年末年始

交通手段：JR新宿駅 徒歩12分／JR大久保駅 徒歩10分／都営大江戸線新宿西口駅 徒歩5分／西武新宿駅から200m

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【会社概要】

親会社： 株式会社ottoホールディングス

運営会社： 株式会社サンライズフーズ

事業内容： 「もつ焼き 角吉」「ハワイアンカフェオルオル」の企画・運営、飲食事業の展開

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ottoホールディング

https://otto2008.com/

※本件のお問合せにつきましては下記メールアドレスまでお願いいたします。

info@otto2008.com