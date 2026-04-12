新緑の庭園に響く学生の音色　高齢者施設で世代をつなぐコンサート開催

特定非営利活動法人 桃園会場 はぐさ桃園本館 外観

[企業の事業内容] 高齢者介護

[会社名]特定非営利活動法人 桃園

[本社住所] 埼玉県熊谷市下奈良1507-1

[代表名]理事 伊東輝久

[イベント名]桃園 新緑の庭園コンサート

～学生の音色がつなぐやさしい時間～

[開催日時]２０２６年４月２９日 14：00～15：00

[イベントの目的]

本イベントは、音楽を通じて学生と高齢者が同じ時間と空間を共有し、

世代を超えた交流を生み出すことを目的として開催するものです。

当施設では、日々の生活の中で利用者の心身の活性化を重視しており、

音楽や人との関わりが、笑顔や会話のきっかけになると考えています。

新緑に囲まれた庭園という開放的な空間の中で、日常とは少し違う特別な時間を提供します。

開催の背景

本イベントは、音楽を通じて学生と高齢者が交流する機会を創出するとともに、

地域における介護への理解を深めることを目的として開催いたします。

高齢化が進む中で、介護は誰にとっても身近なテーマでありながら、

実際の現場や制度について触れる機会は多くありません。

本企画では、学生が高齢者と直接ふれあうことで、

将来の家族の介護や福祉に対する関心を持つきっかけとなることを目指しています。

また、日本には介護保険制度という社会保障の仕組みがあり、

地域で支え合う仕組みが整えられていることを知っていただく機会にもつなげていきます。

さらに、学生にとっても人前で演奏する経験は貴重であり、

地域の中で自らの活動を発信する機会としても位置づけています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181285/table/4_1_368187fbf93c139a2cdcf1dd5561f4d9.jpg?v=202604130151 ]

プログラム・内容

14：00 開会

演奏

14：40 記念撮影、交流

15：00 閉会

参加方法

- 事前登録：熊谷市奈良地区以外の方は電話で予約をお願いします。048-524-9507- 参加定員：[参加定員 5人］- 参加締切日：[参加締切日 4/24 17：00]

コメント

[担当者イメージ][特定非営利活動法人桃園 広報 ももたろう]

はぐさ桃園で優しい時間を共有してください