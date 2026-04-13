FUJIMI パーソナライズプロテインから、ゴクゴク飲めるクリアプロテイン「オレンジ風味」が数量限定で新登場！美容成分を配合したスッキリ爽やかな大人の味わい

トリコ株式会社

概要

ポーラ・オルビスグループのトリコ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：花房香那）は、パーソナライズビューティケアブランドFUJIMIから「FUJIMI パーソナライズプロテイン（以下、FUJIMIプロテイン）」の新味である「オレンジ風味」を2026年4月13日（月）より販売開始します。

＜FUJIMI パーソナライズプロテインの特徴＞

たんぱく質約17~20g＋パーソナライズ分析の結果に合わせて美容成分を配合

1回分が個包装になっているので持ち運びに便利・衛生的

定期便初回にはFUJIMIオリジナルのお洒落なシェイカー付き

まるでオレンジジュース！スッキリ爽やかな「クリアプロテイン」が誕生

「プロテインとは思えない、普通の美味しいドリンク」を目指し、FUJIMIからクリアプロテインが誕生しました。

水にスッと溶け、透明感のあるオレンジ色が特徴の「オレンジ風味」は、大人の女性が毎日無理なく飲み続けられるよう、甘さを控えめにし、後味にほのかな酸味のアクセントを残しました。本格的な果実感がありながらも、まるで慣れ親しんだオレンジジュースのようにゴクゴクと飲み干せる、スッキリとしたこだわりのブレンドです。

フレーバーと成分の特徴

「本当にプロテイン？」と驚く、クリアプロテイン

水で溶かして透き通る、新感覚の「クリアプロテイン」。

ホエイとコラーゲンのWプロテイン配合でありながら、水で溶かすと透明感のある色鮮やかなオレンジ色に。プロテイン特有の乳感やドロッとした重さがなく、喉越しも爽やかです。シェイカーに水（250mL）を注いで1袋を入れ、上下に振るだけでサッと溶けるため、忙しい朝の水分補給の代わりにもぴったりです。

1日分のビタミンC※1など、美容と健康をサポート

爽やかな果実の風味を楽しみながら、1食あたりたんぱく質約17gをしっかり補給。さらに、1日分のビタミンC※1や、不足しがちなビタミンB6、パントテン酸、ミネラル（鉄・亜鉛）に加え、美容をサポートするコラーゲン2,300mg※2を贅沢に含んでいます。

※1厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より、「女性18～49歳(妊婦・授乳婦を除く)」の推奨量を1日分として採用

※2コラーゲン含有量は、ヒドロキシプロリン換算により算出しています。

置き換えダイエットにもおすすめ

これだけおいしいのに、1食あたりたったの81kcal※3。毎日の栄養補給としてはもちろん、ダイエット中の置き換え食や、リフレッシュしたい時のドリンクとしても罪悪感なくお楽しみいただけます。

※3お水で割った場合。この表示値は目安です。

商品概要

＜FUJIMI パーソナライズプロテイン オレンジ風味＞

商品名：FUJIMI パーソナライズプロテイン MIXフレーバー

発売日：2026年4月13日（月）

内容量：30袋（オレンジ風味 21g×10袋、その他フレーバー 30g×20袋）

たんぱく質量：約17g（オレンジ風味）

販売価格：

・定期価格：8,980円（税込9,698円、送料無料）

・通常価格：12,800円（税込13,824円、送料別）

※オレンジ風味は、「オレンジ・ダブルカカオ・リッチストロベリーミルク」の3種がセットになったMIXフレーバー（各10袋）にてお買い求めいただけます。

※オレンジ風味はパーソナライズ製法ではなく、独自の成分配合でお届けします。

FUJIMIプロテインについて

FUJIMIプロテインは独自のパーソナライズ分析からあなたの今のカラダ状態とライフスタイルに基づいて必要な栄養成分を豊富に配合したプロテインです。45種類以上の栄養成分からあなたにぴったりの成分を配合したプロテインをセレクトいたします。味はリッチストロベリーミルク、エクストラ抹茶ミルク、ロイヤルミルクティー、ダブルカカオ、トロピカルVC、コーンクリーム、ポテトクリーム、数量限定のオレンジ風味の8種類をご用意しております。

・商品名：FUJIMI パーソナライズプロテイン

・定期価格：8,980円（税込9,698円、送料無料）

・通常価格：12,800円（税込13,824円、送料別）

・たんぱく質量：約17～20g

・配合美容成分※：たんぱく質、乳酸菌、ビタミンB群、イヌリン、リコピン、ヒアルロン酸、ビタミンC、GABA、パントテン酸Ca

※代表的な成分を抜粋して記載しております。パーソナライズ製法でお届けしているため、全ての商品に含まれるわけではありません。

※オレンジ風味はパーソナライズ製法ではなく、今の季節にぴったりの独自の成分配合でお届けします。

FUJIMIについて

FUJIMIプロテインの詳細はこちら :https://fujimi.me/protein

FUJIMIは2018年にパーソナライズビューティケアブランドとして誕生し、パーソナライズサプリメントの販売を開始しました。その後リリースしたFUJIMIパーソナライズプロテインは、発売以降多くのお客様からご好評いただくヒット商品となりました。今後もパーソナライズを起点とし、より高品質なサービスでお客様と長期的な関係性を築くべく、「美しさを私らしく」を掲げて一人ひとりに寄り添ったプロダクトと体験を提供していきます。

FUJIMI公式サイトはこちら :https://fujimi.me/

会社紹介

会社名：トリコ株式会社

代表者：花房香那

所在地：東京都新宿区新宿2丁目3-15大橋御苑ビル5階

設立：2018年4月24日

事業内容：パーソナライズビューティケアブランド「FUJIMI」の販売、ヘアケアブランド「GINZUBA」の販売

トリコ株式会社ホームページはこちら :https://tricot-inc.com/

コラボ企業の募集について

FUJIMIはコラボイベントを開催する企業を随時募集しています。

ご興味のある方は、以下のお問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせメールアドレス

press@tricot-inc.com

本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：関口 穂乃

mail：press@tricot-inc.com