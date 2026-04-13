第2回「Visional City Design Competition」、エントリー数100件を突破

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都港区 / 代表取締役：倉持 正之）が主催する第2回建築デザインコンペ「Visional City Design Competition（読み：ビジョナル シティ デザイン コンペティション）」は、2026年4月1日（水）のエントリー受付開始より、エントリー数が100件を突破いたしました。

Visional City Design Competition：https://triad.company/vcdc

本コンペティションは、建築・アート・ビジネス・地域デザインなど、あらゆる分野の視点から、都市における課題の解決と新たな可能性を探ることを目的としています。都市や社会課題への関心の高まりを背景に、本コンペティションへの期待の広がりがうかがえます。

エントリー者の属性について

これまでのエントリー者の年代は20代が最多（59名）となっており、10代から70代まで幅広い世代からの参加が寄せられています。また、参加形態では個人参加が89件（約82％）と多数を占めており、学生43名、会社員等65名と、学生から実務者まで多様な層からの関心が集まっています。

エントリーについて

１.エントリー受付期間：2026年4月1日（水）- 7月31日（金）

エントリーフォーム：https://triad.tayori.com/f/vcdc-entry2026

２.作品提出締切：8月31日（月）まで



応募要項：https://triad.company/topics/nPHicwBI (https://triad.company/topics/nPHicwBI)



詳細および応募方法については、下記公式サイトをご参照ください。

「Visional City Design Competition」：https://triad.company/vcdc





本コンペを通じて、社会と都市の未来をつなぐアイデアの発掘と発信を目指してまいります。

引き続き、多くの皆さまからのご応募をお待ちしております。





株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://triad.company/vcdc