【開催レポート】「スポーツ×障がい福祉」がつくる、新しい働き方 株式会社ハシカケ、4/12に品川カルチャークラブ公式戦会場にて就労支援説明会を実施

株式会社品川カルチャークラブ

品川・港南エリアを拠点とする総合型地域スポーツクラブ、株式会社品川カルチャークラブ（本社：東京都品川区、代表取締役：吉田祐介、以下「品川CC」）は、提携先である株式会社ハシカケ（代表取締役：小川雄生）と共に、2026年4月12日、富士通スタジアム川崎にて2026年初夏に開所予定の就労継続支援B型事業所「ワークアリーナ天王洲」の利用検討者および相談支援専門員を対象とした、説明会を開催しました。

障がい者の就労における工賃の低さが課題とされる中、スポーツビジネスと接続した新たな就労モデル として注目されます。

本イベントの最大の特徴は、日々の就労は事業所内で行いながら、その業務が実際の試合運営につながる“成果の先”としてスタジアムを提示した点にあります。参加した利用検討者らは、事業所での丁寧なメンテナンス業務がいかに選手のパフォーマンスや勝利に直結するかを視察し、新しい福祉の形を体感しました。

■当日の様子

当日はまず、事業所で行う具体的な業務内容についての説明会を実施しました。同事業所では、プロスポーツ界で選手の用具を管理・整備する専門職「ホペイロ（用具係）」の役割を担います。その後、参加者の皆様に実際の試合を観戦していただき、整備された用具がどのように選手のパフォーマンスを支えているかを間近でご覧いただくことで「仕事の先にある熱狂」を肌で感じるフィールドワークとして実施しました。「自分の手仕事がスタジアムの歓喜を作る」という、単なる作業内容の説明に留まらない「戦力」としての将来像を提示することで、障がいのある方の社会参加と自立への意欲を後押ししました。

説明会の様子ホペイロ作業体験品川カルチャークラブ公式戦観戦

■ 説明会に参加された方の声（抜粋）

当日参加された方々からは、将来の働く姿に対する期待の声が多く寄せられました。

利用検討者（男性）： 「現在別の事業所に通っていますが、SNSで記事を拝見して、『スポーツ』というワードに惹かれて参加しました。実際に話を聞くことで働くイメージが湧き、リアリティを持つことができたので、次はぜひ体験してみたいです。」

利用検討者（男性）： 「自分の体調を踏まえて参加しましたが、スポーツが好きなので自分の趣味を活かせるのがすごく楽しみです。」

保護者（女性）： 「特別支援学校に通う子どもの将来のために伺いました。スポーツが好きな子なので、すごく合うのではないかと感じています。今後も情報を得ながら検討したいです。」

福祉事業所関係者（女性）： 「スポーツをどう福祉に掛け合わせるのか気になっていました。スポーツは社会性の獲得につながるコミュニケーションが生まれる場。独自性のある事業所として非常に期待しています。」

■ 株式会社ハシカケ 代表取締役 小川雄生のコメント

「障がい福祉における就労は、どうしても『作業』に意識が向きがちですが、私たちが目指しているのは、その先にある『誰かの役に立っている実感』や『プロの現場を支える誇り』を届けることです。

今回、スタジアムで選手の躍動を目の当たりにし、参加者の皆様が『自分の仕事がこの熱狂を作るんだ』と目を輝かせている姿が非常に印象的でした。ホペイロ業務を通じて、一人ひとりがチームの不可欠な『戦力』として輝ける場所を作っていきたいと考えています。

■就労継続支援B型事業所「ワークアリーナ天王洲」概要

ワークアリーナ天王洲は、品川CCが掲げるコンセプト「BRIDGES（橋をかけよう）」に基づき、株式会社ハシカケが運営するスポーツと福祉を接続する独自性の高い事業所です。

名称： ワークアリーナ天王洲

所在地： 東京都品川区東品川2丁目2-33 ニウケビル3階東側

定員： 20名

主な活動：

ホペイロ業務： 選手のスパイク磨き、用具管理、ウェアの管理

グッズ製作・販売： クラブ公式グッズや自社製品の企画・製作

イベント運営サポート： 試合会場や地域イベントでの設営・運営補助

特徴：

高い工賃： 月額35,000円以上を目指します（月20日稼働想定）

地域との連携： 品川CCが根差す地域ネットワークを活かし、地元の商店街、企業、行政と連携したコミュニティ活動や地域イベントに積極的に参画します

■ 運営会社：株式会社ハシカケについて

株式会社ハシカケは、「スポーツの力で、一人ひとりの可能性が光り、誰も取り残されない社会を実現する」というビジョンを掲げ、2025年9月に設立されました

社名： 株式会社ハシカケ

代表取締役： 小川 雄生

設立： 2025年9月

理念： 「誰一人取り残さない、絆の橋をかける存在となる」

所在地： 東京都品川区東品川2-2-43 T2事務所棟4F

事業内容： 障害福祉サービス事業

公式サイト： https://hashi-kake.com/

ワークアリーナ天王洲公式サイト：https://hashi-kake.com/workarena/

■ 株式会社品川カルチャークラブについて

代表取締役： 吉田 祐介

所在地： 東京都品川区東品川2-2-43 T2事務所棟4F

URL： https://shinagawa.cc/(https://shinagawa.cc/)







■ 本イベントおよび株式会社ハシカケに関するお問い合わせ先

株式会社ハシカケ広報事務局

担当：片岩（かたいわ）

E-mail：contact@hashi-kake.com

TEL：03-4400-4080







■株式会社品川カルチャークラブに関するお問い合わせ

品川カルチャークラブ広報事務局

Email：scc_football@shinagawa.cc

公式サイト：https://shinagawa.cc/

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