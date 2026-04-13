夏の節電対策2026

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、4月上旬より夏の節電・節約アイテムをハンズ各店・ネットストアにて展開しております。夏のエアコン周りを中心に、省エネ対策につながるアイテムを取り揃えました。

例年の暑さに違わず、今年も6月から8月にかけて平年以上の猛暑・酷暑が予想されています。

夏本番がやってくる前に冷房の効率化を見直したいところ。長引く夏のためにも、早めの節電対策で長期的に節約できるアイテムをご紹介します。

■ 窓からの熱侵入を防いで省エネ対策

室内に入り込む太陽光を遮ることで冷房の効果を高め、手軽に節電することができます。

明和グラビア 断熱カーテンライナー 100×140cm(https://hands.net/goods/4977932165618/) 1,380円

カーテンレールに取り付けるだけで手軽に外気からの熱を遮断できます。抗菌機能、防カビ効果で掃除の手間も省けるうえ、紫外線カット効果もあるため肌や家具の日焼け防止にもなります。

【新商品】ニトムズ 夏冬兼用 結露防止断熱アルミシート(https://hands.net/goods/4904140245122/) 2,520円

窓ガラスに貼るだけで、シリーズ最高※の遮熱・断熱効果を発揮する断熱シートです。夏は日差しが強い部屋の遮光や暑さの軽減、冬は窓際からの寒さを防いで暖房効率を向上させるため、オールシーズン使用可能です。

※シリーズ内で最も厚い約７ｍｍの空気層とアルミシート層の反射効果によるものです。

リンテックコマース 省エネ目かくしシート すりガラス調(https://hands.net/goods/4978832318357/) 1,780円

水貼りタイプの断熱シートです。吸盤のように繰り返し貼ってはがすことができ、網入りガラスや複層ガラスにも使用可能です。すりガラス調で外からの目かくしをしながら紫外線を99%カットすることができます。

■ エアコン周りの一工夫で節電

エアコンの室外機は温度上昇を抑えることで省エネ対策になるほか、エアコンはホコリなどがたまると冷房効率が下がるため、こまめに掃除をすることが節電につながります。

【新商品】エアコン室外機用遮熱テープ(https://hands.net/goods/4900309031896/) 3,278円

エアコン室外機の上部等に貼るだけで太陽光を反射し、室外機の表面温度上昇を抑えられます。テープタイプなので天面・前面・側面に対応しており、簡単に取り付けられます。

コパ・コーポレーション カビッシュトレール(https://hands.net/goods/4571277754126/) 2,970円

もちもちとした泡でエアコンの汚れをしっかりと洗浄できるアイテムです。洗浄剤、

すすぎ剤、ビニール袋がセットになっているため手軽にエアコンの掃除が行えます。

コパ・コーポレーション エアコン専用ブラシ ファンファン(https://hands.net/goods/4589647020016/) 908円

送風口のホコリ取りに便利な吹き出し口専用ブラシです。水で濡らして絞るだけで使うことができ、もこもことした毛が汚れを吸着してくれます。エアコンの形状に合わせてブラシを曲げて使うことも可能です。

■ 家の外でも暑さ対策

屋内の節電、省エネ対策のほかに屋外や車で使える便利グッズも取り揃えております。

シンワ測定 ポータブル簡易熱中症計 Basic(https://hands.net/goods/4960910732384/) 1,680円

熱中症の注意レベルを大型液晶の文字、アイコンと音でお知らせする温湿度計です。

鞄に取り付けやすいバンド付きで、防水、防塵性能のため外での活動にも安心です。

リーベックス カンタン操作 デジタルタイマー(https://hands.net/goods/4943125711900/) 2,580円

時間や曜日を設定すると、自動で電化製品のオンオフをしてくれるタイマーです。扇風機やサーキュレーターなど、エアコンと併用する家電につけることで冷房効率があがります。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品は異なります 。