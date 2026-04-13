The Ordinary (オーディナリー)がコンビニエンスストアコンセプトを大阪で展開。関西でのスキンケアサイエンスへのアクセスを拡大。

ELCジャパン合同会社 オーディナリー事業部

科学的知見に基づいた処方と誠実な価格で知られているスキンケアブランドThe Ordinaryは、昨年東京で開催され成功を収めたコンビニエンスストアコンセプトの「オーディナリー ミニマート」を大阪にて展開します。

本イベントは4月23日（木）から4月29日（水）まで南堀江にて開催されます。

日常的なコンビニエンスストアの在り方をオーディナリーの視点から再解釈し、親しみやすさとシンプルさを根幹とした、成分重視のわかりやすいスキンケアを体験できる空間となっています。

開催地に選ばれた南堀江は、ファッション、ライフスタイル、カルチャーが交差するエリアです。

洗練されたショップが並び、コミュニティー主導のエネルギーに満ちたこの街は、独自の意義のあるブランド体験を求める新世代の消費者とつながるための理想的なエリアです。

今回の開催は、2025年8月に東京・下北沢で開催した「オーディナリー ミニマート」が10日間で4700名以上が来場し成功を受け決定されました。

これは、教育を重視した手に取りやすいスキンケア体験に対する、日本国内での高い関心を裏付けています。



「オーディナリー ミニマート」の核心にあるのは、オーディナリーのグローバルメッセージでもある「科学に基づいたスキンケアをすべての人に」です。

物価上昇が消費行動に影響を与える中、ブランドは品質と手に取りやすい価格で、科学的知見に基づいた高品質なスキンケアを提供し続けることに尽力しています。

来場者はオーディナリーのベストセラー製品に触れたり、分かりやすい製品表示を通じて成分の配合について学んだり、ブランドのシンプルで実用的な哲学を体現したユニークなスペースで買い物を楽しむことができます。



ポップアップストアは、4月23日（木）から4月29日（水）の午前11時から午後7時まで、大阪・南堀江にて期間限定でオープンします。

東京での成功を受け、カルチャー、デザイン、そして親しみやすいスキンサイエンスを融合させたコンビニエンスストアコンセプトの、日本におけるさらなる拡大を象徴するものです。

また、会場では「オーディナリーな(通常価格の)米」、スキンケア弁当セット、おにぎりリップバームなど、コンビニエンスストアをイメージした空間ならではのポップアップ限定アイテムも販売いたします。

<開催概要>

イベント名：オーディナリー ミニマート

主催者：The Ordinary(オーディナリー)

開催場所：大阪府大阪市西区南堀江1-11-8-101

開催期間：4月23日（木）～4月29日（水）

開催時間：午前11時～午後7時

オーディナリーに関する詳しい情報はwww.theordinary.comをご覧ください。

@cosmeやAmazon、楽天などでもお求めいただけます。

About The Ordinary

The Ordinary（オーディナリー）は、スキンケアにおける価格設定とコミュニケーションの誠実さを高めるため、よく知られた成分と使い慣れた効果的な技術を用い、進化を続けるスキンケアブランドです。私たちは、誠実さを最も謙虚な形で表現するため に誕生しました。その製品は、技術ではなく、透明性と誠実さにおいて先駆的です。オーディナリーは、「誠実なフォーミュラ」です

About Estee Lauder Companies

エステイローターカンパニーズは、高品質なスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品を製造、販売する世界有数の企業であり、ラグジュアリーブランドとプレステージブランドを世界規模で統括しています。同社の製品は、エスティローダー、アミラス、クリニーク、ラボシリーズ、オリジンズ、M・A・C、ラ・メール、ボビイブラウンコスメティックス、アヴェダ、ジョーマローンロンドン、バンブルアンドバンブル、ダルファ ンパリ、トムフォード、スマッシュボックス、エアリンビューティー、ルラボ、エディショ ン ドゥパルファンフレデリックマル、グラムグロー、キリアンパリ、トゥーフェイスド、ドクタージャルト、そしてオーディナリーやNIODを含むDECIEMファミリーブランドなど、約150の国と地域で販売されています。

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