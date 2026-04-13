【東京都限定】「カラオケまねきねこ」×「桃鉄」コラボキャンペーン開催！ご来店でオリジナルステッカーをプレゼント

株式会社コシダカ

株式会社コシダカホールディングス（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）傘下の株式会社コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」は、全店導入のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」にて展開中の「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～ for E-bo エンタメボックス」を対象店舗でご利用いただいたお客様へ、限定デザインのステッカーを配布いたします。今回は「東京都限定」の特別企画として、都内店舗をご利用の皆様へ、日常のエンターテインメントさらなるワクワクをお届けします。

■イベント概要

・開催期間：2026年4月13日（月） ～ 5月12日（火） ※景品がなくなり次第終了

・対象店舗：都内8店舗（上野中央通り店、浅草店、秋葉原電気街口店、八重洲店、金のまねきねこ有楽町店、品川港南口店、新宿東南口店、渋谷本店）

■イベント内容

・ステッカープレゼント：対象店舗のE-bo（イーボ）で桃鉄をプレイした方に、1人1枚店舗限定デザインのステッカーをプレゼント

・SNS抽選キャンペーン：もらったステッカーをSNSに投稿した方の中から抽選で30名に「5,000まねきpt」を付与

E-bo特設ページURL

https://www.karaokemanekineko.jp/service/e-bo/

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテインメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■エンタメプラットフォーム『E-bo』について

～カラオケボックスを次世代のエンタメボックスに～

『E-bo』は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種です。アーティスト本人が演奏・録音した"原盤音源"を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得、ミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載しています。さらに、外部パートナー企業が提供するコンテンツを『E-bo』を通じて購入・体験して楽しめる機能も備えており、カラオケボックスを単なる「歌う場」から、次世代のエンタメボックスへと進化させます。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official

■「桃太郎電鉄シリーズ」とは

「桃太郎電鉄」は、プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指すすごろくゲームです。1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作目が登場して以来、シリーズ累計販売本数は1990万本（2025年12月末時点）を超え、およそ37年にわたって幅広い年代の方々に楽しまれてきました。2025年11月13日には、シリーズ史上最大ボリュームで日本の魅力が詰まった最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch）を発売。多くの反響をいただき、累計出荷本数は100万本(2026年3月末時点)を突破しました。また、シリーズの特徴を活かしたデジタル教材『桃太郎電鉄 教育版Lite ～日本っておもしろい！～』を制作し、2023年2月から学校教育機関向けに無償で提供しています。

本作のすごろく形式で日本全国を巡り、特産品や名所を物件として購入するというゲーム内容は、地域振興との親和性も非常に高く、これまでも全国各地との鉄道会社やテーマパークなどと、コラボレーションを実施してきました。2024年からは内閣府地方創生推進室と提携し、「地方創生ＳＤＧｓ」に取り組んでいます。昨年の大阪・関西万博で開催された「地方創生SDGsフェス」では、各地の自治体が観光・特産品・地域課題への取り組みなどを、「桃太郎電鉄」の世界観を通して世界に届けました。