JR常磐線北小金駅前における「住宅×商業×広場」の再開発事業　　北小金駅南口東地区第一種市街地再開発事業 新築着工のお知らせ

野村不動産ホールディングス株式会社

北小金駅南口東地区市街地再開発組合（理事長：鈴木悦朗 以下、本組合）と本組合に参加組合員として参画している野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作）、株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区／代表取締役社長：熊野聡）は、千葉県松戸市にて進めております「北小金駅南口東地区第一種市街地再開発事業（以下、本事業）」において、2026 年4 月1 日に着工しましたことをお知らせいたします。

１. 本事業について

本事業の施行地区は、JR 常磐線「北小金駅（千葉県松戸市）」南口エリアに位置する約0.9ha の区域です。歴史的には江戸時代の頃から水戸街道の宿場町「小金宿」として栄えたエリアであり、周辺は東漸寺や本土寺をはじめとする神社や寺院などの「文化・歴史的資源」が数多く分布しています。近年では、1994 年3月に事業完了した「北小金駅南口第一種市街地再開発事業」により多くの人々が集うエリアとなっています。

一方で、本地区内では、「狭隘道路」、「老朽化した建物」、「駐車場等の低未利用地」の存在や、市民の憩いの場となる公園や広場などがなく、「防災性や安全性・快適性」などの課題を抱えております。本事業では、それらの課題解決を目指し、「防災性の向上」、「オープンスペースの創出」、「快適な住環境の整備」などの基盤整備を行うことで、魅力あるまちづくりの推進に貢献してまいります。

2. 本事業の特長

(１) 「松戸市立地適正化計画～魅力あふれる松戸の未来～」に基づく地方創生、コンパクトシティ化

(２) 松戸市の一事例目となる組合施行型市街地再開発事業※

(３) 隣接する「北小金駅南口地区第一種市街地再開発事業（施行済）」と連続性のある開発

(４) まちの憩いの場として広場（約1,000 平方メートル ）を整備し、オープンスペースの創出

※松戸市HP：北小金駅南口東地区第一種市街地再開発事業

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/shigaitisaikaihatsu/kitakoganesaikaihats.html

3. 計画概要

4. これまでの経過と今後のスケジュール

2020年7月 「北小金駅南口東地区市街地再開発準備組合」設立

2022年9月 都市計画決定

2023年9月 「北小金駅南口東地区市街地再開発組合」設立

2025年2月 権利変換計画認可

2025年7月 解体工事着手

2026年4月 本体工事着手

2028年度 竣工（予定）

2029年度 組合解散（予定）