現場のプロが語る「WebアクセシビリティLT会」第1回をU′eyes DesignとWBCカレッジ（byアピリッツ）が共催。デザインと開発の現場から届ける“リアル”な知見を公開。

開催背景

株式会社アピリッツ

昨今では、デジタルアクセシビリティへの関心が高まっています。本イベントでは、ユーザーの視点から「あたらしい常識」をつくるU'eyes Designと、Webサービスの開発・運営に強みを持つアピリッツの両社から、現場の最前線でアクセシビリティに向き合うプロフェッショナルが登壇。理論だけではない、実務を通じた“リアルな知見”を共有いたします。

イベントの見どころ

- デザイン×開発の視点： UXデザインの現場と、実装・開発の現場、それぞれの視点からアクセシビリティの勘所を解説します。- 現場のリアルを届けるLT： 短い時間で濃密な知見を共有するライトニングトーク形式で、最新の動向や具体的な失敗・成功事例をお届けします。- インタラクティブな質疑応答： 参加者の皆様からの疑問に対し、登壇者がその場で回答。現場での悩み解決のヒントを提供します。

開催概要

イベント名： 現場のプロが語るWebアクセシビリティLT会 第1回～デザインと開発の現場から届けるリアル～

開催日時： 2026年4月14日（火）19:00 ～ 20:15

開催形式： 対面

参加費： 無料

共催： 株式会社U'eyes Design、株式会社アピリッツ

対象：全職種（Webデザイナー、エンジニア、ディレクター、アクセシビリティ担当者など）

詳細・お申し込み： https://peatix.com/event/4935452

共催

株式会社U'eyes Design について

ユーアイズ デザインは、ユーザーの視点から「あたらしい常識」をつくるデザインコンサルティング会社です。

UI/UXデザインの設計、ユーザー調査・評価、新規事業開発、システム開発、アクセシビリティなどを通じて、製品・サービス開発を総合的に支援しています。

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

WBCカレッジ について

株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCamp⁻College」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します。