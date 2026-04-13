『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』、日本展開をさらに強化するCAMPFIREプロジェクト始動へ

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Team Tetrapodは、開発中の超能力推理アドベンチャー『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』について、日本向けCAMPFIREプロジェクトの2025年4月13日にてアイデアページを公開、2026年5月8日より開始すると発表します。

本プロジェクトでは、サブルートを含むボイス実装範囲の拡大、日本語ローカライズ品質の強化、日本国内でのファンコミュニケーション施策の整備などを主な目的としています。

『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』について

『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』は、超能力が存在する世界を舞台にした推理アドベンチャーゲームです。プレイヤーは会話、探索、推理を通じて情報を集め、文書や手がかりを組み合わせながら真相へ迫っていきます。

物語は約30時間・全6エピソード規模を予定しており、選択と推理によって結末が分岐するほか、事件の真相を再構成する「Re:Story」システムと結論の裏側にある別の真実へ踏み込む「Retroシステム」も特徴となっています。

本作では20名以上のキャラクターが登場し、Spineアニメーションによる演出や多彩な表情・ポーズ表現を実装。さらに、約17名規模のプロ声優陣が参加しており、作品世界への没入感を高める演出面も強化が進められています。

CAMPFIREプロジェクト展開について

今回のCAMPFIREプロジェクトは、単なる資金調達を目的としたものではなく、日本での展開をより具体的に前進させるための施策として位置づけられています。

現在はメインストーリーを中心にボイス収録が進められているが、前作以上に拡大したボリュームにより、既存予算だけではすべてのサブルートや細かな分岐まで十分なボイス対応を行うことが難しい状況です。そこで本プロジェクトを通じて、ボイス適用範囲の拡張に加え、日本語ローカライズの品質向上、日本のファンと継続的に接点を持つための運営体制づくりを進めて参ります。

Team Tetrapodはこれまで、『Staffer Case』『Staffer Reborn』『Dice Eater』などを通じて、推理ジャンルを軸に独自のシリーズ展開を続けています。また、Tokyo Game Show、BitSummit、Tokyo Indie Game Summit、Osaka Indie Game Summitなどへの参加を通じて、日本ユーザーとの接点も広げてきました。

今回のCAMPFIREについては、従来から日本のファンから寄せられていた「日本でもクラウドファンディングを実施してほしい」という声も背景にございます。

リターンは、Steamキーやボイス実装版の先行プレイ権に加え、ゲーム内文書セット、キーホルダー、ベリングのネックレス、変温ポストカードなど、作品世界や推理体験と結びついたアイテムを中心に構成される予定です。

また、ストレッチゴールでは追加Spineアニメーションカットシーン、表情・ポーズ追加、後日談ミニエピソード、追加ストーリーやフルボイス対応など、支援額に応じてゲーム体験そのものを拡張する施策も検討されています。

プロジェクト期間は2026年5月8日から6月28日までを予定しており、7月にはボイス実装版の先行プレイ提供、8月にはリターン発送及び発売を目標としています。

詳細はCAMPFIREプロジェクトページ(https://camp-fire.jp/projects/883088/idea)にて順次公開される予定です。

商品概要

- タイトル：Staffer Retro: 超能力推理クエスト- 対応機種：PC(Steam(R)), Nintendo Switch(TM)- ジャンル：超能力推理アドベンチャー- プレイ人数：1- 言語：日本語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、簡体字、繁体字- 権利表記：(C) Team Tetrapod. All rights reserved. Published by GamePia Co., Ltd.- 公式サイト：https://www.tetrapod.company/ja-jp- 公式X：https://x.com/Team_Tetrapod(C) Team Tetrapod. All rights reserved. Published by GamePia Co., Ltd.