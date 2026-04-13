TikTokの新プロジェクト「TikTok Shop Local」始動　「47マルシェ」が地方特産品発信のキープレイヤーに選定

株式会社IZULCA

株式会社IZULCA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎原 良樹）が運営する地方特産品専門のTikTok Shopアカウント「47マルシェ」（@47marche）は、TikTok Japanが開始した新プロジェクト「TikTok Shop Local」の第1弾として香川県高松市で開催された「TikTok Shop Local in 香川」で地方特産品発信のキープレイヤーとして選定されました。

2日間のLIVE配信とキックオフイベントでは多くの視聴者・来場者を動員し、香川県の特産品の魅力を全国へ届ける取り組みとして大きな成果を収めました。

開催概要

TikTok Japanは、アプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop」を活用し地域の特産品や中小事業者の商品を全国へ届ける新プロジェクト「TikTok Shop Local」を開始しました。第1弾は高松中央商店街振興組合連合会との共催、香川県・高松市の後援のもと、日本一長いアーケードとして知られる高松中央商店街を舞台に、多くの人気クリエイターが参加するキックオフイベントを開催。衆議院議員の平井卓也氏、瀬戸隆一氏、香川県副知事の大山智氏、高松市長の大西秀人氏が登壇しTikTokの地域発信における影響力への期待を語りました。

TikTok Shop Local in 香川

主催：TikTok Japan

共催：高松中央商店街振興組合連合会

後援：香川県、高松市

【キックオフイベント】

開催場所：高松丸亀町壱番街前ドーム広場

開催日時：3月28日（土）14:00～15:00

登壇者：遠坂めぐ、オムライス兄さん/Omurice Boy

【TikTok Shop LIVE配信】

配信日時：

3月28日（土）15:00～19:00

3月29日（日）10:00～14:00

配信クリエイター：

大家彩香（47マルシェ）

小笹俊一（47マルシェ）

宮宇地 美穂 （SATOIRO SHOP）

世奈（DAsena公式チャンネル）

TOMOさん育児中💪（山下智博）

全国へ香川県の魅力を生配信！

キックオフイベントに続いて行われたLIVE配信では、高松中央商店街の加盟店舗の商品を中心に、香川の特産品をクリエイターが手に取ったり、実際に味わったりしながら紹介。視聴者からは「香川にこんな特産品があるとは知らなかった」 などのコメントが寄せられたほか、会場の高松丸亀町壱番街前ドーム広場には多くの来場者が訪れました。2日間を通じて全国で170万人以上が活気のある商店街からのLIVE配信を視聴しました。

「47マルシェ」で販売された商品

- こんぴらや 本場讃岐うどん- 大森屋 ピーマン漬 源平漬 つぼ漬- 堺屋醤油 ミカン醤油 しょうが醤油 しょうゆ豆- 安岐水産 あおりいかそうめん- ふじむらTSK 骨付き鳥- 小豆島ヘルシーランド オリーヴオイル オリーヴ麺 レモンオリーヴちりめん- まんのうサンフラワー ひまわりオイル- ソルトレイクひけた ADOMILK- みとよモリンガ モリンガパウダー モリンガ茶- フラウ神戸 リング ネックレス・ピアス

IZULCA運営「47マルシェ」

「47マルシェ」（@47marche）配信の様子。大家彩香さんが香川特産「しょうゆ豆」を紹介

「47マルシェ」は“地方創生で日本を元気に！”をコンセプトに、全国各地の特産品を紹介・販売するTikTok Shopアカウントです。これまで培ってきた地域事業者との連携モデルや特産品の魅力を引き出すLIVEコマースの運営ノウハウを活かし、地域ECの成功モデルとして高い評価を得ております。今回の香川LIVEでも香川県ならではの逸品を全国の視聴者にお届けし、商店街の新たな販路の拡大につなげました。

今後の展開

TikTok Shop Localは今回の香川県での開催を皮切りに全国各地での展開が予定されています。 IZULCAは今後も「47マルシェ」を通じて地域の特産品を全国へ届ける取り組みを続け、地方創生と地域経済の活性化に貢献してまいります。